Рассекречен главный личный враг Гитлера

Их боятся, как Дьявола, они в сердцах врагов сеют страх и панику, нанося ощутимые удары в тылу врага, иногда в одиночестве делая больше, чем целая дивизия, а иногда и армия.

2 августа исполнилось 116 лет со дня рождения человека-легенды, «дедушки советского спецназа», диверсанта, партизана-разведчика XX века, подрывника, профессора, кавалера пяти орденов Красного Знамени, полковника Старинова Ильи Григорьевича.

1937г., республика Испания, на юге страны идут ожесточённые бои, в феврале 1937г., Бенито Муссолини отправляет целый состав опытных лётчиков, на помощь противникам республики, но благодаря мастерству диверсантов под руководством Ильи Григорьевича состав полностью уничтожен. Впервые Старинов применил мины замедленного действия, взорвав состав в стратегически важном тоннеле, уничтожив несколько тысяч врагов, включая целую авиадивизию опытнейших лётчиков и парализовав движение составов на несколько недель. Воздушные силы фашистов понесли колоссальный ущерб.

Осенью 1941г., фашисты заняли г.Харьков, и в центре города в самом красивом особняке решили разместить свой штаб 58-й дивизии во главе с генерал-лейтенантом Георгом фон Брауном. Но Немцы не спешили занимать это здание и целую неделю сапёры изучали это здание, метр за метром. Впервые Илья Григорьевич использовал в этой операции радиомину, которые не использовали даже Немцы.

«Радиосигналом из Воронежа, наложенным на амплитуду сигнала 14-й симфонии Дмитрия Шостаковича, 14 ноября 1941 года Илья Григорьевич взорвал эту радиомину. А в этом доме размещался командующий гарнизоном и армией Георг фон Браун, родственник знаменитого изобретателя ФАУ-1 и ФАУ-2. Когда погибает такой военачальник, то фюреру надо докладывать.

Дедушка советского спецназа - Илья Старинов — главный диверсант 20 века

Когда фюреру доложили, что Георг фон Браун погиб на радиомине в Харькове, Гитлер сказал: "Бред! Кейтель, это же бред! Они, говорит, в батальоне, в роте и даже в полку не имеют нужных радиосредств! Этот колосс на глиняных ногах имеет радиомину, а у нас есть?" Нет, говорят ему, радиомин у нас нет».

Результат разведка доложила, что воронка шириной 20 метров, глубина 10 метров, особняка нет, погибли генерал-лейтенантом Георгом фон Браун, генерал-лейтенанта Бейнекер, десятки старших офицеров.

За поимку Старинова Гитлер обещал 200 тыс. рейхсмарок.

Вот ещё перечисленные операции этого легендарного диверсанта:

«Во время Великой Отечественной войны: в октябре 1941 год — превращение Харьковских путей сообщения практически в западню для противника, что очевидно сильно затруднило его наступление; в феврале 1942 года — ледовые походы через Таганрогский залив, в результате которых была выведена из строя автомагистраль Мариуполь — Ростов-на-Дону и разгромлен гарнизон немцев на Косой Горе; создание диверсионной службы в украинских партизанских формированиях и в Украинском штабе партизанского движения в 1943 году, в результате чего на Украине было произведено свыше 3500 крушений поездов, тогда как в 1942 году — всего 202. В 1944 году — подготовка кадров и создание партизанских формирований украинских партизан для партизанской войны за рубежом — в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии». / Солдат столетия/ Старинов Илья Григорьевич.

Старинов Илья Григорьевич прожил 100 лет, написал несколько книг, спецподразделения всего мира использовали и используют опыт Старинова. Илья Григорьевич дослужился до полковника, хотя его учениками были генералы и маршалы.