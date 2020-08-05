История Кишинева: Филармония

Национальная филармония была центром культурной жизни Молдавии во времена СССР и наиболее крупной концертной организацией, работающей в Кишинёве.

Сначала был построен цирк – здание, которое и перестроили в нынешнюю филармонию. В конце XIX века здание было спроектировано кишиневским архитектором Михаилом Чекеруль-Кушем.

В 1940 году была создана Молдавская государственная филармония с целью пропаганды музыкального творчества и исполнительского мастерства, на базе которой работали разноплановые коллективы – симфонической и эстрадной музыки, хореографические ансамбли.

Кто бы мог подумать? Цирк!

Наиболее известными среди них можно назвать академическую хоровую капеллу «Дойна», ансамбль «Плай», ансамбль народного танца «Жок» и другие. В свое время в филармонии начинали свою творческую деятельность музыканты, снискавшие себе мировую славу – Тимофей Гуртовой, Борис Милютин, Дмитрий Гоя, Сергей Лункевич.

В 1960 годах в здании проводилась масштабная реконструкция под руководством архитектора В. Войцеховского. В результате перестройки преобразилось не только внутреннее убранство, но и экстерьер – главный вход украсил шестиколонный портик, который придал зданию монументальность и некую торжественность.

Также были обновлены Большой и Малый концертные залы, реконструирован Органный зал.

В этот период коллективы филармонии постоянно гастролируют как по Молдавии, так и по странам зарубежья. Под эгидой филармонии организуются гастроли иностранных художественных коллективов, проводится активная научно-просветительская работа. Количество концертов в год достигает четырех тысяч.

Зал Молдавской филармонии оставался основным центром музыкальной жизни Кишинева еще пару десятилетий. Об этом можно судить хотя бы по далеко не полному списку выдающихся музыкантов и певцов, выступавших на его сцене.

Композиторы Д. Шостакович, А. Хачатурян, Т. Хренников, Я. Френкель, М. Фрадкин; пианисты Э. Гилельс, С. Рихтер, Г. Нейгауз, Г. Гинзбург; скрипачи Д. Ойстрах, Л. Коган, Ю. Ситковецкий; виолончелисты М. Ростропович и Д. Шафран; певцы И. Архипова, Е. Образцова и Е. Нестеренко. Каждая из этих фамилий открывала золотую страницу истории музыкальной культуры СССР.

Бывали здесь многочисленные зарубежные мастера, творческие коллективы, такие как Ленинградский государственный симфонический оркестр во главе с Евгением Мравинским, оркестр Румынской филармонии под руководством Мирчи Басараба, Академический мужской хор Эстонии с его создателем Густавом Эрнесаксом.

Были и свои творческие коллективы: симфонический оркестр Молдавской государственной филармонии (Тимофей Гуртовой), Академическая хоровая капелла «Дойна» (Вероника Гарштя), оркестр молдавской народной музыки «Флуераш» (Сергей Лункевич — его именем теперь названа филармония).

Особую же славу городу принесли вокалисты: примадонна оперной сцены Мария Биешу, Тамара Алешина, Людмила Ерофеева, Борис Раисов, Михаил Мунтяну, голоса которых звучали не только в опере, но и в стенах филармонии.

В филармонии была хорошая традиция устраивать тематические концерты для школьников. Ведущими этих музыкальных встреч были Марк Мануйлов и Альфред Гершфельд.

Как отмечают местные, в то время дом напротив филармонии был тоже знаменит и любим. На следующей фотографии виден балкон и вход в магазин «Кристалл» – знаменитый (и дорогой) в те времена магазин посуды. По рассказам кишеневцев, там всегда всё искрилось и сверкало, при входе в магазин сразу возникало чувство роскоши и праздника. Сейчас фасад здания перестроили.

В 2003 году Молдавской филармонии присваивается имя Сергей Лункевича. На сегодняшний день в филармонии ведется активная концертная и просветительская деятельность – организуются многочисленные концерты академической, джаз-, поп- и фолк-музыки с участием молдавских и зарубежных исполнителей, коллективов, проводятся ежегодные фестивали.

Фото: oldchisinau.com/forum