Первая женщина-архитектор Бессарабии - Розалия Спирер

Розалия Спирер стала первой женщиной-архитектором Молдавии. Несмотря на то, что профессия архитектора была преимущественно мужской, Розалии удалось доказать, что она ни в чём не уступает мужчинам-архитекторам.

Девочка, родившаяся в 1900 году в пограничном с Молдавией городе Галац, получила при рождении имя Этти-Роза Спирер, став одной из пятерых детей в еврейской семье. Отец Розы, носящий немецкое имя Людвиг, работал управляющим делами в одном из поместий.

В возрасте 25 лет Этти-Роза получила профессиональный диплом архитетора в бухарестской Высшей школе архитектуры. Молодая выпускница долгое время не могла найти работу и перебивалась всевозможными случайными заработками, время от времени принимая участие в проектировании некоторых зданий румынской столицы. В 1932 году пути господни привели её в Бельцы, где она стала единственным дипломированным специалистом в те годы.

В 1934 году Роза Спирер руководит проектом расширения и переустройства под уездную префектуру Дома помещика Бодеску, ставший в советское время городским домом пионеров, а затем дворцом бракосочетаний. Под её руководством проходила реконструкция бывшей усадьбы помещика Маркарова, в которой располагалась примария Бельц румынского времени. Кроме того, Спирер спроектировала здание лицея им. Иона Крянгэ для мальчиков и в 1938 году здание лицея принцессы Иляны для девочек в совершенно потрясающем модернистском стиле (сейчас там располагается ректорат Бельцкого университета имени Алеку Руссо). Ею также были спроектированы здание промышленного лицея для девочек (Liceul industrial de fete) и дома по улице Штефана Чел Маре 79 и улице Хотинской 26.

Бесценная профессия архитектора помогает Спирер выжить в годы войны. Розалия Людвиговна эвакуируется в Россию, Саратовскую область, а оттуда попадает в Фергану (город на востоке Узбекистана).

В 1944 году Спирер возвращается в Молдавию и становится одним из главных архитекторов и участником первой выставки архитекторов СССР. Обосновавшись в Кишинёве, Розалия Людвиговна руководит проектом реставрации библиотеки имени Жданова (бывшей гостиницы «Швейцарская», ставшей муниципальной библиотекой имени Б.П. Хашдеу).

Ею осуществляется реконструкция зданий бывшей Казённой палаты по улице Могилевской (впоследствии Берзарина, сейчас Петру Мовилэ), министерства финансов по улице Штефана Чел Маре 168 и здания Кишинёвского политехнического института имени С. Г. Лазо.

На протяжении нескольких десятилетий Розалия Людвиговна Спирер работает в архитектурно-строительном отделе № 2 проектного института «Молдгипрострой». В начале 1970-х годов занимается проектированием многоэтажных монолитных зданий в скользящей опалубке, первым из которых в Кишинёве стал 9-этажный жилой дом на проспекте Негруцци. В возрасте 72 лет Розалия Людвиговна выходит на пенсию. 30 марта 1990 года, она покидает этот мир, не дожив две недели до своего 90-летия… Местом её успокоения становится кладбище «Дойна», где прямо напротив кладбищенской церкви можно найти могилу Р. Л. Спирер.