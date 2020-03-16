Повторение: Евгений Дога был любимым композитором президента США Рональда Рейгана

Звание «Народный артист СССР», учреждённое в 1937 году, стало не только высшим знаком отличия в области культуры и искусства, но и чем-то вроде охранной грамоты. Этот титул, означавший признание 1/6 части суши, до сих пор считается самым уважаемым и престижным. Сегодня его с гордостью носят 234 человека, в том числе и пять кишинёвцев.

Дебютировать на этой стезе выпала честь звезде МХАТа - Константину Станиславскому. Почётную регалию долгое время почему-то присваивали исключительно театральной братии - драматической, оперной и балетной. И лишь в 60-е настала очередь циркачей, «эстрадников», «телевизионщиков». За весь период существования титула его получили аж 1006 человек! Причём этот почётный список триумфально завершила... Алла Пугачёва. Указ о присуждении Примадонне «славы всея Союза» был последним, что подписал Михаил Горбачёв в должности президента СССР.

В когорту «народников» премиум-класса не могли не попасть и наши талантливые соотечественники. Первой в 1960 году этого звания удостоилась легендарная исполнительница народных песен Тамара Чобану, а последним, в 1989 году, её коллега по цеху - Николай Сулак.

Главной кузницей кадров была Филармония

В советские времена она по праву считалась концертной площадкой № 1 в республике. Количество выступлений разных творческих коллективов достигало четырёх тысяч в год! В разное время здесь «квартировались» и оркестр «Лэутары», и ансамбль «Жок», и капелла «Дойна», и даже суперпопулярная группа «Норок». Неудивительно, что именно Филармония в лице Тамары Чобану подарила Молдавии первую «Народную артистку СССР». Вслед за ней к званию был представлен талантливый дирижёр этой сцены Тимофей Гуртовой (1967 год), работой которого восхищались такие величины музыкального мира, как Сергей Лемешев и Дмитрий Шостакович. В 1981-м официального всесоюзного признания удостоился руководитель «Жока» - Владимир Курбет, а в 1987 - хормейстер «Дойны» - Вероника Гарштя, в 1989 - певец Николай Сулак.

Голубое очарование ... музыка Евгения Дога

Служу отечественной Мельпомене!

Немало наших «меганародных» родом из театра и кино. В 1960 году, после декады национальной культуры в Москве, молдавский актёр Кирилл Штирбул был признан лучшим «Лениным» на театральных подмостках. Ему и актрисе Нине Масальской, сыгравшей роль матери вождя мирового пролетариата, решили присудить «Народных артистов СССР». Брежневская эпоха - это время расцвета таланта нашего знаменитого Евгения Уреке, который «ярчил» в любой своей творческой ипостаси - актёра, режиссёра, художника или скульптора. К 50-летию Великого октября (1967) он получил заслуженное им высокое звание. В 1974 году за проникновенные сценические образы драматургии Иона Друцэ - «Народной» стала актриса Домника Дариенко. После выхода на экраны киноэпопеи «Цыган» этого титула удостоился всесоюзный любимец Михай Волонтир (1984).

Молдавской оперы век золотой!

На счету Национальной оперы – целых четыре артиста такого почётного ранга. Первой в 1970 году его получила к тому времени «лучшая Чио-Чио-сан мира» блистательная Мария Биешу. Сопрано молдавской оперной дивы было признано уникальным! В своё время Марию Лукьяновну настойчиво звали в Большой театр, за право подписать с ней контракт сражались знаменитые «Ла-Скала» и «Метрополитен опера». Но прима предпочла остаться на родине и добилась того, что молдавский театр стал самым молодым академическим театром в Европе. В 1976-м на творческом небосклоне СССР засверкали ещё две звезды национальной оперы – Тамара Алёшина и Нина Ерофеева. А ровно через 10 лет этого звания удостоился знаменитый тенор - Михаил Мунтян.

EUGEN DOGA & CĂTĂLINA CĂRĂUȘ - DULCEA ȘI TANDRA MEA FIARĂ (VALS)

Наш нежный и ласковый… Дога

У нашего именитого земляка слава планетарного масштаба, что подтверждает недавно названное в его честь небесное светило. Впрочем, изначально звёзды пророчили Евгению Дога совсем другую карьеру - виолончелиста. Именно по классу этого инструмента он получил своё первое в жизни музыкальное образование. Травма левой руки помешала ему стать вторым Ростроповичем, зато подарила миру гениальные договские творения. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» знают все - от трактористов до президентов. В разгар «холодной войны» сам глава США Рональд Рэйган назвал его своей самой любимой современной мелодией. На счету Евгения Дога - музыка к двумстам кинофильмам, под его аккорды открывалась и закрывалась знаменитая «Олимпиада-80». За вклад в развитие музыкальной культуры в 1986 году Евгения Дога удостоили звания «Народный артист СССР».

Вальс из к/ф "Мой ласковый и нежный зверь"

КСТАТИ

В начале декабря в Москве под эгидой Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ прошло чествование ныне здравствующих народных артистов CCCР. Молдову представляли Евгений Дога и Михаил Мунтян.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Михаил Мунтян, народный артист СССР: «Когда я выступал в этом звании впервые, у меня дрожали колени»

- Званием «народный артист СССР» я дорожу. Как сказал мне когда-то Иосиф Кобзон, «СССР нет, а звание есть!». Когда-то оно означало очень большую ответственность. Мне этот титул в Кремле, в очень торжественной обстановке, вручил тогдашний председатель Президиума Верховного Совета Андрей Андрееич Громыко. Помню, что когда я впервые выступал в этом качестве перед ленинградской публикой, у меня дрожали колени, я понимал, что признали не только мой личный талант, а в моём лице и всю молдавскую культуру.

Наталья ШМУРГУН

Повторение 14.06.19