Дал в морду Молотову, повздорил со Сталиным, после чего был незаконно репрессирован

Занятная история уральского самозванца, который в духе сына лейтенанта Шмидта раненого на колчаковских фронтах, выдавал себя за близкого знакомого Сталина, Молотова и Ворошилова и пользовался различными благами, пока его не посадили, а потом расстреляли. Ныне объявлен невинной жертвой сталинских репрессий.

Дал в морду Молотову, повздорил со Сталиным, после чего был незаконно репрессирован…

В 1930-е годы жил на Урале необычный аферист Иван Тимофеевич Третьяков, работавший в Перми на заводе № 10 им. Дзержинского техническим инспектором завода по технике безопасности . Он презентовал себя как героическую личность, назывался «старым подпольщиком-коммунистом, заслуженным партизаном, бывшим командиром, героем Гражданской войны, имеющим 3 ордена Красного Знамени».

За своё славное прошлое Иван Тимофеевич получал от благодарного трудового народа разные ништяки. Рассказывал о себе Третьяков много разного. Дескать революционную деятельность он начал ещё в Горловке, на Донбассе, участвовал в революционном и забастовочном дижении. В 1916 году в Енакиево стал большевиком. Потом скрывался на конспиративных квартирах, менял фамилии, сидел в тюрьме, а после революции 1917 года занял должность председателя ревкома в Дебальцеве.

Потом якобы участвовало в гражданской войне, дослужившись до комдива 42-й дивизии.

После этого утверждения Третьяков свободно мог рассказывать, что «…знают меня товарищи Чубарь, Петровский, Молотов, Ворошилов, Магидов, Межлаук и др., в старое время и по сегодняшний день».

С Молотовым, например, Третьяков познакомился при следующих обстоятельствах: когда он был вызван в ЦК КП(б)У по поводу расстрела им эшелона с отступающими коммунистами для дачи объяснений у него состоялся такой разговор.

«Подходит ко мне тов. Молотов и резко говорит: “Кто тебе, Третьяков, дал право расстреливать коммунистов?”. Я и на этот вопрос промолчал, только размахнулся и ударил Молотова по щеке. Он упал, все вскочили, раздались голоса: “Требуем высшей меры наказания”. Молотов встал, держась за щеку, и только тогда я смог заставить себя крикнуть Молотову: “А кто тебе, т. Молотов, дал право защищать коммунистов, организованно предающих революцию!”. Тов. Молотов, всё ещё держась за щеку, подошел ко мне, подумал и хлопнул меня по плечу и сказал: “Да, ты прав”. С тех пор мы с ним — лучшие друзья».

Боевым соратником Третьякова был и другой известный советский военный и политический деятель — К. Е. Ворошилов. По словам Третьякова, тесные дружеские связи между ним и этими членами советского руководства сохранились до настоящего времени. Иногда они встречаются, совместно проводят время.

Вместе с К. Е. Ворошиловым Третьяков отдыхал на курорте, где они хорошо выпивали и однажды напились «в доску».

«Ворошилов говорит мне: “Давай еще пить”. Я ему говорю: “Если ты, Климка, пройдешь по одной доске, то будешь пить, а если не пройдешь, то буду пить я один”. Он пошел и свалился с доски, а я прошел».

Стремясь показать, что пользуется уважением и авторитетом со стороны высокопоставленных друзей, Третьяков рассказывал, что когда бывает в Москве, то его принимают как дорогого гостя. Несколько дней жил в квартире у Ворошилова, «где мы с ним выпивали, он даже в честь моего приезда не ходил в Наркомат».

Об их встрече узнал Молотов и обиделся, что они ему не сообщили, а затем спросил у Третьякова, почему он не заходит к нему. «И потом я несколько дней пробыл у Молотова и уехал на курорт».

«Я почти каждый год бываю у него на квартире как желанный гость». Кроме того, Молотов с Ворошиловым оказывают своему старому боевому товарищу материальную помощь и он получает денежные переводы и посылки.

Во время приезда Молотова в Пермь в 1932 г. и посещения им завода № 10 Третьяков, будто бы увидел Молотова и радостно закричал: «А, здорово п… курносая!». Начальник ГПУ, сопровождавший Молотова, подбежал к нему с револьвером, но Молотов увидал Третьякова, остановил его, подошел и расцеловался.

И обратите внимание, это всё аферист молол в «страшные годы тоталитаризма»!!!

Даже представителю областного партийного контроля свой отъезд из Москвы и в Пермь Третьяков объяснил:

«Повздорил немного с Виссарионычем! В 1930 году погорячился, ну взял да и написал Виссарионычу письмо, что у тебя самого голова закружилась, а ты сваливаешь всё на низы. Ну, потом я понял, что хватил лишку».

Имелась вероятно, ввиду статья Сталина «Головокружение от успехов».

Когда же все-таки началось следствие, выяснилось, что до революции Третьяков числился анархистом-террористом, но масштабных деяний не совершал и в царских тюрьмах не сидел, действительно служил некоторое время в Красной армии, но никаких серьезных должностей не занимал, а запись в военном билете подделал. После демобилизации сразу уехал в Дебальцево. Ни орденов, ни наградного оружия не имел (хотя уверял в обратном).

В Пермь он попал не из-за ссоры с товарищем Сталиным (Виссарионычем) по крестьянскому вопросу, а из-за хищения социалистической собственности городе Славянске на Донбассе . Причем не за один какой то случай, а «…за систематическое хищение цветных металлов с целью наживы». Он был осужден на два года лишения свободы и трем годам поражения в правах.

Третьяков не дожидаясь отсидки бежал в Иркутск. Потом переехал в Свердловск, потом – в Челябинск и, наконец¸ осел в Перми. Тут он, прикрываясь, высокопоставленными «друзьями» делает карьеру. Не стесняясь пишет письмо Ворошилову, требуя восстановить членство в ВКП (б). И, поразительно, от Ворошилова приходить согласие!!!

Как говорится: пруха!!!

В то время ещё не была отменена карточная система и Третьяков отоваривался на льготых основаниях. Каждый год ездил отдыхать на южные курорты, что даже сейчас не все могут себе позволить. Билет «красного партизана» давал ему льготы по оплате коммунальных услуг, оплаты отдыха на курортах. Работая на заводе Третьяков получал ещё и пенсию. Кроме того, как «сын лейтенанта Шмидта – Бендер» он вымогал деньги для личного пользования у разных организаций…

За всё это Третьякову дали восемь лет лагерей и после суда поехал работать на «Дальстрой» Магаданской области.





В 1937 году, когда всякому жулью начали «шить политику», вспомнили, что у Третьяков коллекционировал антисоветские анекдоты (тетрадь с такими анекдотами он хранил дома), и вел разговоры троцкисткого характера. В которых тоже признавался, но объяснял их разговорчивостью и частыми пьянками. А политика – это уже другая статья. Дело Третьякова пересмотрели и 25 октября 1937 года расстреляли.

А теперь внимание, вопрос: был ли Третьяков незаконно репрессирован, получив срок 8 лет лагерей?

Так вот в настоящее время Третьяков в соответствии с действующим законодательством реабилитирован, признано, что восемь лет заключения он получил незаконно. Поэтому Иван Третьяков внесен в картотеку незаконно репрессированных граждан и сейчас в соответствующий день его оплакивает вся «прогрессивная общественность».