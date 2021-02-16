Как не надо лечить псориаз -из книги доктора Огневой "Моя жизнь и мой поединок с псориазом"

Дорогие мои коллеги по несчастью!

Очень много писем приходят ко мне по поводу терапии псориаза генно-инженерными биологическими препаратами. Мое отношение к ним очень негативное! Поясню, на сегодняшний день в группе иммуносупрессивных средств являются генно-инженерные биологические препараты: Ингибиторы ФНО альфа:

Инфликсимаб (РЕМИКЕЙД)

Адалимумаб(ХУМИРА)

Этанерцепт(Энбрел)

Голимумаб(Симпони)

Ингибиторы отдельных интелейкинов:

Устекинумаб (СТЕЛАРА) ингибитор IL-12

Секукинумаб-ингибитор IL-17A

Метотрексат и методжект

Дипроспан

ЭТИ ПРЕПАРАТЫ СЛУЖАТ:

• Для лечения псориаза, псориатического артрита: инфликсимаб (Ремикейд), адалимумаб (Хумира), этанерцепт (Энбрел);Дипроспан

• Для лечения среднетяжелого и тяжелого псориаза: устекинумаб (Стелара);

• Для лечения псориатического артрита: голимумаб (Симпони).

Но любой из этих препаратов имеют страшные последствия! За последние 10 лет у меня на приеме побывали сотни пациентов, с тяжелыми проблемами здоровья после приема этих генно- инженерных биологических препаратов. И самое главное- псориаз в чудовищной форме! С такими пациентами мне приходится работать почти год! При этом из-за приема этих препаратов развиваются серьезные инфекции! И у каждого второго-туберкулез!И если у вас есть активные инфекции ,а герпес есть почти у всех псориатиков-ни в коем случае нельзя использовать эти препараты!

Но, а если вы все же решились на такое лечение, то:

1. Не стоит использовать эти препараты, если в течение последних

12 месяцев вам делали прививку БЦЖ (Бацилла Кальметта-Герена).!!!!

2.Во время лечения препаратом могут развиться серьезные инфекции.

Незамедлительно обратитесь к врачу, если вы обнаружили признаки инфекции, такие как жар, озноб, мышечные боли, отдышка, потеря веса, диарея, боли в желудке, жжение при мочеиспускании, сильная усталость, покраснение кожи, болезненные язвы на коже или кашель с кровью!

3.Прежде чем начать прием,сообщите вашему врачу если у вас был туберкулез или им болеет кто-то из вашей семьи. Также стоит сообщить о том, если вы недавно были в странах, где распространено данное заболевание.

4.Чтобы убедиться, что эти препараты– безопасное для вас средство, сообщите врачу, если у вас есть:

• активная инфекция;

• история болезни хроническими инфекциями;

• действующий туберкулез, который вы еще не лечили;

• высокое кровяное давление;

• слабая иммунная система.

А у всех псориатиков-слабая иммунная система!

5.А также:

• если вы проходите фототерапию (светотерапию); особенно тем,кто принимал ПУВА-ТЕРАПИЮ!

• если вам когда-либо делали уколы против аллергии или вы принимали ЭпиПен (при тяжелых аллергических реакциях).

Среди пациентов, принимавших эти препараты развился рак кожи (не меланома).!!!!!! Однако у этих людей мог развиться еще больший риск возникновения рака кожи. Поговорите с вашим врачом об этой проблеме и спросите о симптомах заболевания. Возможно, вам потребуется постоянный осмотр кожи.

Я привожу стоимость таких препаратов!

И еще - по поводу гормональных препаратов!

Гормональные препараты при псориазе — очевидное ЗЛО, будь то мазь, крем и пр. Мои коллеги очень часто назначают очень эффективные мази для скорейшего снятия симптомов, то есть мази — глюкокортикостероиды, после применения которых происходит быстрое улучшение, но это только кажущийся, но не длительный эффект, в дальнейшем применение таких мазей приводит к серьезным нарушениям, и врачи об этом должны предупреждать. Это эффект отмены препарат, то есть привыкание, когда проблематично прекратить его применение, а также в дальнейшем в 80% случаев гормональные средства приводят к дистрофии кожи и псориатическому артриту. Проверяйте все мази, крема, которыми пользуетесь, на содержание стероидов, в некоторых средствах, например в Скин-кап, содержится не заявленный в инструкции гормональный компонент! В Испании этот препарат запрещен уже 20 лет назад!!!

Поэтому я против применения этих препаратов при псориазе и псориатическом артрите!!!!Надо лечиться методами,не имеющими побочных эффектов!!! Таковым является метод лечения,который я предлагаю вам-это метод лечения травами,не имеющий противопоказаний,метод,не имеющий аналогов в России и за рубежом!!! МЕТОД ДОКТОРА ОГНЕВОЙ! И я этот метод выстрадала! И на тысячах моих пациентов смогла доказать его эффективность!!!! Сегодня я могу смело сказать:”КАКОЕ ЖЕ ЭТО СЧАСТЬЕ ИМЕТЬ ЧИСТУЮ КОЖУ!”

Здесь представлен "Чёрный список" продукции, позиционируемой производителями "для лечения" либо "излечения от" псориаза, и в действительности таковой не являющейся. Список пополняется постоянно, по мере появления в отзывах моих пациентов о том или ином приборе, средстве или методе. Не утверждается, что они (или любой из них) бесполезен вообще, они собраны здесь по причине бесполезности их применения при псориазе.

1 Приборы и аппараты:

- Аппарат электросонной терапии «Адаптон СЛИП (ЭСОН)»

- Аппарат «АМОК» (аппарат мониторной очистки кишечника)

- Аппарат «Алма» (стационарная магнитотерапевтическая установка)

- Аппарат квантовой терапии «Атлант»

- Аппарат "Биорегулятор-004-К" - лечит всё что ни попадя, включая псор - методом "ускорения тока лимфы". По утверждению авторов, им пользуется сама (!) Кл. Шиффер

- Аппарат «Витафон» (аппарат виброакустической терапии, «свистелка», создаёт шумовой фон, на псор не действует никак)

- Аппарат «Витязь»

- Аппарат портативный светодиодный матричный для фототерапии «Геска»

- Аппарат "Георгий" для получения серебряной воды, псор конечно в списке. "Одобрен Патриархом Всея Руси" (типа местный FDA? )

- Аппарат «ДермСПОК» (магнитотерапия)

- Аппарат «ДЕЛЬТА» серия «ВОСТОК» – как бы лазер инфракрасного диапазона

- Аппарат «Диво» (приготовление «живой» и «мёртвой» воды, пишут, что от всех болезней, включая псор)

- Аппарат «ДЭТА» (электромагнитная терапия)

- Аппарат «Дюна-Т» (ИК-терапия, обещают эффект при псоре на 3-4 день)

- Аппарат «ИтчСтоппер» (локальный нагрев, предположительно СВЧ-излучатель)

- Аппарат «КванТерра», он же «Милта», он же «Рикта» (разноцветные лампочки, годится на новогоднюю ёлку)

- Аппарат «Корона» (принцип – метод Д’Арсонваля)

- Аппарат «Люзар-МП», он же «Родник-1» (светодиодный лазер красного диапазона, лечит всё подряд)

- Аппарат магнитооптической терапии «Магнолия»

- Аппарат "Магнон-ДЭС" - аппарат динамического электросна - есть некая "программа" для лечения псориаза

- Аппарат «Минитаг» – Информационно-волновая терапия

- Аппарат лазерной терапии "ОРИОН". Очередной вариант "волшебной лампочки". Лечит всё подряд, описание - такой же феерический бред как и у прочих "мигалок-светилок".

- Аппарат "Панацея - АК20" - Прибор биоэлектрический акупунктурный электромассажный, лечит всё подряд без разбора, псор и импотенцию ессно в том числе. Производится китайцами под названием "Суппер Рука"

- Аппарат «Ретон» АУТН-01 (лечит параметрической накачкой биообъектов энергией, псор обещают вылечить запросто и без обострений)

- Аппарат "РЭМ" для производства "живой и мёртвой" воды. Пишут, что лечит псор. Комментарии излишни.

- Аппарат «Скенер (Сканер)» (лечение слабыми электр. токами) или «Дэнас (Денас)»

- Аппарат «Удобный доктор» он же «Shuboshi»

- Аппарат «Ультратон АМП-2М» (высокочастотные высоковольтные разряды малой мощности)

- Аппарат «Униспок» – магнитотерапия, почему-то говорят, что при псоре помогает

- Аппарат«Экопульс» – специальное (!!!) излучение, моргающая панацея размером с электробритву

- Аппарат Bemer 3000 от немецких "самоделкиных", лечит как обычно всё, включая псор

- Аппарат HiToP 184 - высокотоновой биорезонансной терапии-- Аппарат лазерно-магнитный LMP-010M из Вильнюса (постоянные магниты и лазерные светодиоды, лечит всё "на клеточном уровне")

- Аппарат Zepper-B - наукообразная чушь про неизвестное излучение

- Аппарат (система) функциональной диагностики и терапии «DDFAO» - чушь свинячья ("непосредственное снятие информации с тела пациента")

- Биоэлектроактиватор «Эсперо-3» (приготовление «живой» и «мёртвой» воды, пишут, что от всех болезней, включая псор)

- Лампа «Биотрон» фирмы «Цептер»

- Безымянный аппарат, плод коверсионных технологий из Бийска. Список излечиваемых болезней потрясающий

- Аппарат КВЧ терапии "CEM TECH", делают в Томске, лечит всё на свете. Наглядное пособие по "Разводам".

- Прибор Lanta-Zм, якобы "инактивирующий патогенные макро- и микроорганизмы". Не действует никак.

- Аппараты «УзорМед», «УзорМед-Макси» и другие лохотронные "Узоры" с "активацией биорезонансных процессов"

- Аппарат "Доктор ТЭС-03" и др. аппараты "транскраниальной электростимуляции"

- Аппараты "Имедис-Фолль", "Имедис-БРТ-ПК", "Имедис-Эксперт" и др. "электронные селекторы" - чудеса энергоинформационной медицины

- Аппараты БИОМЕДИС, БИОРС, Альтимед и прочие клоны упомянутых выше эл. селекторов от "Имедис"

- Аппараты биорезонансной терапии «Универсал», «Универсал-Про» и т.п. железо от "Биомедис" и VIMGroup

- "Паркес", "Паркес-Д" - антипаразитарные биорезонансные аппараты (Украина), лечат и диагностируют всё, от макушки до ануса и даже дальше

- Камера Райха - экранирование пациента от электромагн. излучения для "нормализации биополя".

Биологически активные добавки (БАД) с заявленным лечебным действием при псориазе:

- БАД ортомолекулярной медицины (Кембриджское питание, Флора-дофилус, Лактоспора и т.д.)

- БАД "Vision" (Антиокс, детокс, хромвитал, ламин и.т.д.)

- БАД "Целитель" (биоактивный комплекс неизвестного состава, предположительно липиды и минералы)

- БАД "Тянь ши"

- БАД "Куперс"

- БАД компании "АС-КОМ (Союз)"

- БАД "Псорилен" от "Альтера Холдинг"

- БАД "Эйколен" от "Тринита"

- БАД "Эпсорин" - экстракт из пантов сев. оленя

- БАД "Псориклин-антиоксидант-формула" от "Deadseamedica"

- БАД "Псорадин-чай" от "Маги-Фарма"

- БАД "Оксин" и др. от "Др. Нона" (набор БАД из Израиля от "всего", включая рак, эпилепсию и конечно псор)

- БАД "Милона 7" от "Эвалар"

- БАД "Нгуен нян шам, линг зи женьшень" от "ВинаФарм"

- БАД "Nature`s Sunshine Products"

- БАД фирмы "Артлайф"

- БАД "Protectiver" и др. от Neways

- БАД "Литовит-М" от НПФ "Новь"

- БАД "Токсфайтер" от "Арт-лайф"

- БАД "Цинк-спирулина" от "Биотика-С"

- БАД "МКЦ с чагой" от "БАД-Алтай-Донецк"

- БАД "Эластик-Плюс" (содержит якобы "активный комплекс Мёртвого моря")

- БАД "Элементы жизни" компании Gloryon

- Трансфер-фактор (БАД "из коровьего молозива")

- Кора муравьиного дерева (БАД, Россия)

- Red Clover Plus - Красный Клевер Плюс (БАД, США)

- Echinacea (capsules, USA-Canada) – экстракт эхинацеи в капсулах

- Препарат CarTCell - акулий хрящ

- Омега 3/Омега 6 в капсулах разных производителей (БАД)

- БАД "Чай растительный серии ГЕРБА №3 – Антистресс" от ООО "Герба"

- БАД "Чаванпраш" от "Dabur India Ltd."

Лекарственные препараты:

- Амарантовое масло (аптека, Россия)

- Био-Селениум (бесполезен при псоре, обещают запросто вылечить)

- Витурид (агрессивно продвигаемый препарат "от всех болезней")

- Вода "Стартайн" ("заряженная" активная вода)

- Арджирия

- Cок Нони (различных производителей)

- Exorex (заявлен производителем как содержащий какие-то компоненты экстракта банана, в действительности представляет собой концентрированную эмульсию дегтя в органических растворителях. Производитель уличён в манипуляциях с результатами "до" и "после" лечения и незаявленных компонентах)

- Крем-эмульсия "Дар" (биоактивный комплекс неизвестного состава, предположительно липиды и минералы)

- Миралекс (заявлен как полностью растительный препарат, исследования показали, что содержит клобетазола пропионат)

- Мазь "Биопин"

- Полидерм

- Псоригон (удачная маркетинговая находка, от слова "гонево", на самом деле комбинация гормонов и ретиноида, деривата витамина А, может встречаться также под именем PS-98)

- Псорален (название украдено у препарата для ПУВА)

- Псориал

- Псориатен - матричная настойка магонии (гомеопатическое средство)

- Псоризер - гомеопатический препарат

- Псориклин (содержит якобы "активный комплекс Мёртвого моря")

- Псорилом

- Лома-псориаз

- ЛомаЛюкс-псориаз

- Skin Care, Skin-Plaque, SkinZinc, Дерма-цинк (содержат цинк пиритионат, promotion этой группы препаратов "забанен" FDA как содержащие компонент, не оказывающий лечебного действия при псориазе)

- Скин-Кап (он же Blue Cap) во всех формах (содержат большое кол-во незаявленных гормональных компонентов, отличающихся составом в разных сериях препарата. Запрещен FDA)

- 999-псориаз (содержит сильный гормон, рекламируется как гомеоп. препарат)

- Сяо Иньпянь - китайские друзья говорят, что лечит псор

- Настойка Дун фан "Да ли бао" ("Восточное сокровище силы") от «Хуа Янг Груп» (состав: бабочка шелкопряда, панты оленя, морской конек, трава горянки крупноцветковой, семена повилки лекарственной, плоды лигустикума Уоллича, семена эвриалы

устрашающей, корень моринды лекарственной, пуерария Томсона, аспонгопус, плоды жгунь-корня Моннье, корни дудника китайского, кора коричника китайского, корень астрагала перепончатого, геккон, лимбрикус, плоды кизила лекарственного, спирт этиловый медицинский 12%)

- Продукция компании Galan Cosmetics (Израиль). Наверное, хороша как косметика, но обещают существенное улучшение при псоре, набор "от псора" состоит из пилинга (!) для поражённых участков, алоэ маски, прополисного бальзама и чаев. Сказка про состав обычная - травки и минералы ММ. Цена набора $125, в эффективности есть сильные сомнения, ибо объяснения действия хоть и наукообразные, но "отфонарные».

Дипроспан-один из самых опасных и ненужных при лечении псориаза!

Метотрексат или методжект-это крайне нежелательный препарат!!

Методы лечения псориаза:

- Колдовство, снятие сглаза, порчи, проклятия и т.п.

- Экстрасенсорика, биоэнергетика, "лечение" с применением биополя, резонансно-волновых методик, энергоинформационных воздействий и мыслеформ

- Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) мозга

- Раскрытие разнообразных чакр, применение коррекций кармы, "китайских меридианов", выход в астрал, ремонт ауры

- Рефлексотерапия, иглоукалывание (может действовать разве что как плацебо)

- Телегония, волновая генетика

- Рейки-терапия и другие сектантско-медитативные, "волшебные" и магические/колдовские техники, открытие энергетических каналов, питание из космоса энергией "ци", хилинг, гадалкинг и прочий дебилинг

- Гештальт-психология и терапия

- Зарядка "целительной энергией" воды, настоек, кремов, мазей и т.п.

- Лечение водой - активированной, "живой и мёртвой", структурированной, заговоренной и проч.

- Метод "академика" Мезенцева (индивидуальный подбор питьевой воды)

- Лечение шунгитом, белемнитом, циркониевыми браслетами и др. камнями и металлами

- Разнообразные "чистки организма" народными методами, уринотерапия и др.

- Устранение паразитарной, глистной инвазии (как химическими, так и "резонансными" методами)

- Гомеопатия (с применением препаратов конвейерного ФАБРИЧНОГО производства)

- Рыбки garra rufa (лечат не рыбки, объедающие бляшки, а климатические, курортные факторы)

- "Комплекс д-ра Майкла", Австралия (многоуровневый обман, подробности в форуме)

- Хромпунктура (аппарат Манделя) - воздействие цветным светом на "активные" точки

- ВСЕ методы лечения псориаза трансплантатами стволовых клеток, плацентарными, пуповинными и прочими подобными препаратами. ЭТО - САМЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ РАЗВОД.

Их надо знать в лицо

На некоторых позициях обозначенных в «Чёрном списке» хочется остановиться поподробнее, так как большинство тратят драгоценные нервы, не лишние деньги и время без малейшей надежды всё вернуть.

«Экопульс», прибор размеров с фонарик, по типу портативного маломощного Дарсонваля. Его цена колеблется от стоимости маленького китайского фонарика при оптовой закупке, и до небес вашей состоятельности как клиента, оцененной ловкими распространителями. Схема работы проста. По СМИ, будь то любые газеты или уважаемые телеканалы, идёт массированная атака на потребителя о чудо приборе способном раз и навсегда избавить вас от псориза. Частенько звучит: «Звоните прямо сейчас! Первые дозвонившиеся …покупателей получат прибор с большой скидкой! Торопитесь, количество приборов ограничено!» и т.п.

Вы сами, намучавшись с лечением, или ваши родные, обеспокоенные вашим состоянием и совершенно из чистых и добрых побуждений берёте телефон и звоните по указанному в рекламе номеру. Как правило, вас встречает сочувствующий голос, очень подробно расспрашивающий вас о течение заболевания, о применяемых методах, постепенно выводя вас на мысль, что у вас очень сложное течение посриаза, как же всё плохо и ничего не помогает. Вас утешают и сообщают, что наконец-то, есть панацея способная выдернуть вас из пучины отчаяния и справится даже с самым запущенным случаем псориаза. Для убедительности, иногда, персонально для вас, будет разыгран спектакль, в котором под завесой огромной тайны «доверчиво» сообщат, что с помощью «Экопульса» из совершенно ужасного состояния была выведена какая-нибудь известная личность. И вот когда вы уже разомлели, расправили крылья и в предвкушении излечения- вам оглашают цену от которой волосы встают дыбом..

«Мы понимаем ваше беспокойство о цене товара, ну а что вы хотите, вы только задумайтесь, сколько стоит ваше здоровье, вам потратиться всего лишь раз, да на серьёзную сумму, и больше никогда, вы на всю жизнь забудете, что такое псориаз» и т.д. и т.п. Кто-то уже здесь в состоянии включить внутреннего критика и остановиться. А кто-то, как правило, наши родные, готовы последнюю рубашку с себя сорвать, чтобы помочь любимому человеку. Дальше идёт в ход, так называемый, агрессивный маркетинг. Если вы сказали «нет» как –то неуверенно, излишне вежливо (вы только что искренно и сердечно общались с человеком, грубить как-то неудобно) будьте готовы к тому, что вас будут донимать ещё звонками, просьбами, требованиями, а иногда и откровенным шантажом. Скорее всего, вам снизят цену, чуть ли не вдвое «войдя в ваше бедственное положение, мы решили пойти вам навстречу». И вот сияющая мама, любимый или любимая, гордо и счастливо, почти со слезами на глазах, идут вам дарить «Экопульс».

Здесь мы вынужденно сделаем лирическое отступление и напомним вам, что существуют не собранные неизвестно где в Китае, а сделанные на вполне легальном производстве, со всеми необходимыми техническими регламентами, испытаниями, рекомендациями, основанными на многолетнем опыте физиотерапии, с кучей насадок, приборы Дарсонваля. Цена которых, адекватна их действию и в разы ниже цены «Экопульса». Вернемся к сияющим родным, или самим себе купившим этот чудо-прибор. Радость быстро сменится разочарованием. Толку от него никакого. Воспылав праведным негодованием, вы броситесь звонить, в надежде вернуть деньги или хотя бы их часть. Будьте готовы к хамству, к попыткам вас унизить и…внимание! Обмануть дальше! Ибо прибор замечательный, а не помог он из за пустяка, вы забыли приобрести сущую безделицу, парочку БАДов, по цене такой же заоблачной как и «Экопульс». Сколько бы вам ни было лет, в какой бы стране вы ни проживали, как бы не страдали от псориаза вы или ваши близкие – «Экопульс» и его распространителей обходите стороной. СКИН-КАП (SKIN-CAP) и его замаскированные переименованием клоны BLUE CAP, ZINC CAP, DERMA CAP и DERMA ZINC, чудо препарат, прописываемый даже детям, как препарат щадящий, действенный и не содержащий гормонов. Выдержка из материалов научно-практической конференции по дерматовенерологии 2002г:

«Скандал разразился в 1997 г. (к тому времени Скин-кап уже активно продавался в 76 странах мира, в том числе в России), когда голландский минздрав распространил заявление, что в составе этого лекарства обнаружен клобетазол-17-пропионат, относящейся к наиболее активным стероидам местного применения. Спустя четыре месяца руководство компании Glaxo Wellcome распространило среди дерматологов США официальное письмо, где утверждалось, что и в ее лабораториях при исследовании Скин-капа выявлен клобетазол. В дальнейшем эти данные были неоднократно подтверждены результатами исследований в других лабораториях и странах, с той лишь разницей, что в некоторых партиях Скин-капа вместо клобетазола присутствовал триамцинолон.

Продажа препарата в США (а вслед за ними и в большинстве европейских стран) была запрещена. Особую остроту проблеме придавало то, что Cheminova регистрировала свою продукцию в разных странах то как косметическую, то как лечебную, но в любом случае как безрецептурную, и широко рекламировала препарат, как негормональный» . Без лабораторий, на основании практического применения группы препаратов СКИН-КАП, участниками форума «Псориаз? Давайте лечится вместе!», было выявлено следующее:

- быстрые результаты, сходные с применением гормональных препаратов, таких как Дермовейт

- необходимость со временем увеличивать дозировки применяемых препаратов, так как старые дозировки перестают действовать – и это свойство так же можно отнести к свойствам гормональных препаратов

- эффект отмены препарата – проблема один в один как и с гормональными препаратами.

Таким образом, не заключения лабораторий, не версии производителей и распространителей, а живой практический опыт применения сказал – да, в линейке препаратов СКИН-КАП есть гормоны. Чем страшно и опасно не заявление в своем составе гормональной составляющей? Тем, что режим приема препарата будет как режим приёма негормонального, без излишней опаски и настороженности, без строгого надзора врачей. Тем, что бросать его принимать будут резко, а не так как прекращают приём гормональных препаратов, постепенно снижая дозу. Тем, что его спокойно принимают люди, которым применение гормональных препаратов крайне нежелательно или даже противопоказано. В итоге приёма препаратов СКИН-КАП эффект отмены просто колоссален и по площади, и по тяжести поражения кожных покровов. Если вы сейчас используете этот препарат и решили прекратить его приём, настоятельно рекомендуем вам не бросать резко и перечитать часть книги, где объяснено, как постепенно и аккуратно отучать свой организм от гормональных препаратов.

Уважаемые дерматологи, будущие и настоящие, если Вам хоть немного не безразличны люди, которых вы лечите, не назначайте СКИН-КАП как безопасный и не гормональный препарат. Да, мы знаем, что по заказу распространителей этого препарата в РФ и странах СНГ были проведены лабораторные исследования, по результатам которых Министерство Здравоохранения выпустило документ, где сообщило, что в представленных образцах гормонов не обнаружено. Да мы знаем, что в некоторых клиниках РФ проводили испытания на больных этого препарата, были получены быстрые хорошие результаты, которые так же быстро и хорошо получаются и при применении проверенных гормональных препаратов, по результатам этих испытаний уважаемые люди от дерматологии написали свои заключения в общем и целом восхваляющие этот препарат, ведь по бумагам - гормонов там нет. Но мы так же знаем, и о неоднократных запрещениях распространения этого препарата в других странах на основании наличия не заявленных в составе компонентов. Вот один из свежих документов FDA:

Тип - задержание (отзыв) без проверки препаратов Скин Кап, спрей, шампунь и крем.

Причина - в Скин Кап, препарате безрецептурного отпуска для псориаза, анализами FDA было обнаружено содержание сильного топического стероида клобетазола пропионата в дозах, требующих рецепта, что может привести к серьёзным побочным эффектам в случае неправильного применения или отсутствия информации о содержании. Потребитель ничего не знает о наличии этого компонента, т.к. он не задекларирован в составе препарата. Побочные эффекты в случае длительного применения наружных гормональных средств включают в себя растяжки на коже, истончение кожи, расширение сосудов; использование больших количеств, передозировка или применение в течение длительного времени может приводить к более серьёзным побочным эффектам. Безрецептурный препарат Skin Cap производтся в виде крема, шампуня и спрея компанией Cheminova International Laboratories, Madrid, Spain, и распространяется несколькими дистрибьюторами в США.<...> По утверждению Cheminova International, активный ингредиент Skin Cap это zinc pyrithione (ZnP).

ZnP как активный ингредиент может быть также найден в шампунях против перхоти, никоим образом не имеющим положительного действия при псориазе. Zinc pyrithione (ZnP) никогда не был признан как безопасный и эффективный для лечения псориаза. ZnP применяется в безрецептурных препаратах только для перхоти и себорейного дерматита. FDA пыталась провести проверки производителя на соответствие заявленных компонентов в продукции Хеминова, но в инспекциях было отказано производителем, таким образом FDA не может подтвердить соответствие производства правилам и отсутствие клобетазола пропионата в препаратах, произведённых/переупакованных этими фирмами. Препараты этих производителей могут содержать незадекларированный сильный кортикостероид клобетазола пропионат, невзирая на то, что на маркировке активным ингредиентом указан Цинк Пиритион.На основании отказа от предоставления возможности проверок на их предприятиях, вся продукция Хеминова и вся продукция, переупакованная компанией Aerosoles Preval для Cheminova может быть отозвана без проверок. Код - "не разрешённая". В связи с отстутствием подтверждения соответствия производства общепринятым правилам, вся продукция может быть признана контрафактной.

***Методы лечения псориаза:

- Колдовство, снятие сглаза, порчи, проклятия и т.п.

- Экстрасенсорика, биоэнергетика, "лечение" с применением биополя, резонансно-волновых методик, энергоинформационных воздействий и мыслеформ

- Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) мозга

- Раскрытие разнообразных чакр, применение коррекций кармы, "китайских меридианов", выход в астрал, ремонт ауры

- Рефлексотерапия, иглоукалывание (может действовать разве что как плацебо)

- Телегония, волновая генетика

- Рейки-терапия и другие сектантско-медитативные, "волшебные" и магические/колдовские техники, открытие энергетических каналов, питание из космоса энергией "ци", хилинг, гадалкинг и прочий дебилинг

- Гештальт-психология и терапия

- Зарядка "целительной энергией" воды, настоек, кремов, мазей и т.п.

- Лечение водой - активированной, "живой и мёртвой", структурированной, заговоренной и проч.

- Метод "академика" Мезенцева (индивидуальный подбор питьевой воды)

- Лечение шунгитом, белемнитом, циркониевыми браслетами и др. камнями и металлами

- Разнообразные "чистки организма" народными методами, уринотерапия и др.

- Устранение паразитарной, глистной инвазии (как химическими, так и "резонансными" методами)

- Гомеопатия (с применением препаратов конвейерного ФАБРИЧНОГО производства)

- Рыбки garra rufa (лечат не рыбки, объедающие бляшки, а климатические, курортные факторы)

- "Комплекс д-ра Майкла", Австралия (многоуровневый обман, подробности в форуме)

- Хромпунктура (аппарат Манделя) - воздействие цветным светом на "активные" точки

- ВСЕ методы лечения псориаза трансплантатами стволовых клеток, плацентарными, пуповинными и прочими подобными препаратами. ЭТО - САМЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ РАЗВОД.