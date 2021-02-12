Молдаване на немецкой карте 1730 года

Название средневекового княжества Молдавия отмечено на картах Европы начиная с XV века. Молдавия зафиксирована в многочисленных портуланах, космографиях, на глобусе Мартина Бехайма Erdapfe, созданном в 1492 году.

Среди авторов, которые отмечали Молдавию на своих картах, - известные ученые эпохи Ренессанса: Николай Кребс (он же Николай Кузанский), Бернард Ваповский, Себастьян Мюнстер, Иоганн Хонтер, Герард Меркатор, Венцеслав Гродецкий, Джакомо Гастальди, Джованни Антонио Маджини и многие другие.

Уже в XV – XVI веках созданы десятки карт, на которых отмечена Молдавия. Точное количество таких карт назвать сложно, но известно, что их более сорока. Исследование по этой тематике представлено в книге "Неизвестная Молдавия" (издана в 2014 году).

Начиная с XVII века количество карт, где указана Молдавия значительно возрастает. Сейчас коллектив авторов ведет подготовку к изданию Атласа старинных карт Молдавии, начиная с древнейших времен до XIX века.

Среди множества карт, которые нам довелось изучить, одна выделяется особо. О ней хотелось бы немного рассказать. Называется она Transylvaniae, Moldaviae, Walachiae, Bulgariae nova et accurata Delineatio, Magnam Partem Hodierni Theatri Bellici ob oculos ponens. Карта напечатана в Аугсбурге в 1730 году известным в свое время немецким издателем и картографом Маттеусом Зойтером (на карте указана латинская форма его имени и фамилии – Matthai Seutteri, он же Georg Matthäus Seutter).

Отметим важные детали карты – на ней кроме больших и малых городов, церквей, гербов и т. д., обозначены также этнонимы, т. е. названия проживающих в этом регионе Северо-Западного Причерноморья народов. Поэтому её можно считать одной из первых этнополитических карт Молдавии и Северо-Западного Причерноморья.

Переходя к обзору карты Зойтера, прежде всего, обратим внимание на названия государств: Principatus Moldavia (в переводе с латинского языка – Княжество Молдавия), Principatus Transylvania (Княжество Трансильвания), Principatus Walachia (Княжество Валахия) и Болгария (Bulgaria).

Начнем с Молдавии, переходя от восточных её границ к западным. Северо-восточные границы Молдавии проходят по Днестру, где отмечено много городов. С востока Молдавия отделена границей от захваченной ещё в XV веке османами Бессарабии.

Бессарабия делится на два санджаката (управляемые османскими наместниками области или префектуры): Бендерский (Benderensis Sangiacatus) и Белгородский (Sangiacatus Bialogrodensis). В Бессарабии отмечено большое количество населенных пунктов, среди которых выделяются Бендеры (Tekin или Tegina, илиBender), а также Белгород (Аккерман) в устье Днестра (на правом берегу Днестровского лимана) и Исакча на Дунае. В восточном углу Бессарабии указаны Tartari Buziacenses – Буджакские Татары.

Река Прут разделяет Молдавию пополам на восточную и западную части. В восточной Молдавии крупнейшим городом является Хотин (на карте – Choeszyn или S. Choczyn), расположенный на правом берегу Днестра. В центральной Молдавии крупнейшим городом отмечен Lausane – возможно, Лозово (Лознова). Южные границы Молдавского княжества простираются до Дуная. В устье Прута обозначены два молдавских города: Галац и Рен – древний Tamarova Ereina, современный Рени.

В Западной части Молдавии крупнейшим городом являются Яссы (Iassy или Iazy), прилегающий к правому берегу Прута. Своими размерами среди прочих выделяются: Soczow (Czukaw, Czosawa) – современная Сучава, Targorod (он же Trescort), Hus на Пруте. Особым пунсоном отмечен Moldavorum Vigilia (возможно, древняя молдавская крепость) на реке Молда (Molda), к югу от него –Moldadania (Молдадания).

В западной части Молдавского княжества на границе с Трансильванией отмечена большая область MoldaviPopuli – молдавский народ. Кроме того, в самой Трансильвании указаны четыре области Moldavi(молдаване), одна из них, пограничная на севере с Лембергской (т. е. Львовской) частью Русского графства (Palat. Russiae Lembergensis pars), находится рядом с городом Maromarus (Маромарус). Напомним, что именно из этих краев, согласно молдавским летописям романоязычные предки молдаван волохи (или влахи) переселились в Молдавию и стали называться молдаванами.

Об этой смене этнонима пишет известный молдавский летописец XVII в. Мирон Костин:

Нямул Цэрий Молдовей де унде се т[э]рэгэнязэ?

(Род Страны Молдавской откуда происходит (тянется, протягивается?)

Дин цэриле Рымулуй, тот омул се крязэ,

(Из земель Римских, каждый человек знает)

Траян ынтыю ымпэратул, супуинду пе дахий

(Траян первый император, подчинивший даков)

Драгош апой ын молдовень пременинду пре влахь

(Драгош затем в молдаван превратил влахов).

На территории Трансильвании кроме Молдавского Народа – Moldavi Populi – отмечены и другие, среди которых: Hungary Populi (Венгерский Народ), Saxones Populi (Саксонский Народ), Siculi Populi (Сикульский Народ), Valachi Populi (Валашский Народ).

Теперь перейдём к краткому описанию Валахии, Болгарии, коснемся также Романии. Столицей Валашского княжества является Bucherest иначе – Buchorest, где находится резиденция Валашского господаря (Hospodaris Valachiensis). Обращает на себя внимание валашский герб, на котором изображены головы трех темнокожих мужчин с чёрными вьющимися волосами и с белой ленточкой на лбу. Любопытно, что похожие изображения на флагах Сардинии и Корсики.

О Болгарии. Страна разделена на четыре области: Силистрийскую (Sangiacatus Silistriensis), Никопольскую(Sangiacatus Nicopolensis), Видинскую (Sangiacatus Bidenensis) и Сардикийскую (Sangiacatus Sardicensis, происходит от названия древнего города Сардика, позже Триадица, современная София). Добруджа, где обозначены Татары Добружские (Tatari Dobrucensis) полностью входит в состав Силистрийской области, которая по Дунаю граничит с Бессарабией, Молдавией и Валахией.

Северные части Видинского и Никопольского санджаков захватывают значительные территории на левом берегу Дуная.

Завершая обозрение карты Маттеуса Зойтера, обратим внимание ещё на одну область к югу от Болгарии – это Романия: Romania sive Thracia (Романия иначе Фракия).

Со времен поздней античности и раннего средневековья Романией называли Римскую (Византийскую) империю. Крестоносцы, завоевав Константинополь в 1204 году, свое государство также называли Романией, которая сегодня в научной литературе больше известна как Латинская империя. После завоевания Константинополя османами в 1453 году, Романией, по-турецки Румелией, в европейских источниках называли Фракию. Однако по стечению обстоятельств во второй половине XIX века, это название дали новому государству – Румынии.

Карта Маттеуса Зойтера хранит много интересной информации, которую ещё предстоит подробно изучить историкам, географам, этнографам, лингвистам. Это замечательное картографическое произведение, как мы видим, сохранило, важные сведения для понимания истории нашей страны и региона в целом.