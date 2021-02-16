Первый адмирал Советского Союза Кузнецов Николай Герасимович

Знаменитый флотоводец родился 24 июля 1904 года в деревне Медведки Велико-Устюжского уезда, затерянной в северных лесах Вологодской губернии. В 1917 году, после смерти отца переехал в Архангельск к родному дяде и устроился на работу рассыльным в морской порт. Мечтая стать моряком, в октябре 1919-го в возрасте 15 лет, приписав себе два года, пошел добровольцем в Северо-Двинскую военную флотилию, сначала секретарем в штабе, а потом матросом.

В 1921 году был переведен на Балтийский флот и поступил в подготовительную школу Военно-морского училища в Петрограде, а с 1923-го начал обучение в самом училище. В 1925 году Кузнецов вступил в ряды ВКП(б). После окончания училища с отличием в 1926 году, выбрал местом службы Черноморский флот и был зачислен вахтенным начальником в команду крейсера «Червона Украина», который только что сошел со стапелей завода. В 1929 году поступил на оперативный факультет Военно-морской академии, которую также закончил с отличием. После обучения, Кузнецов в 1933 году получил должность старшего помощника крейсера «Красный Кавказ», а через год вернулся на «Червону Украину», но уже командиром корабля. Под его командованием крейсер стал лучшим на флоте и в 1935-м он был награжден орденом Красной Звезды.

В 1936-м Кузнецов был отправлен в охваченную гражданской войной Испанию военно-морским атташе, исполняя обязанности главного военно-морского советника при правительстве Республики. По возвращению в СССР в 1937 году, получил ордена Ленина и Красного Знамени, звание капитана 1-го ранга и отправился помощником командующего на Тихоокеанский флот. В январе 1938-го Кузнецов был назначен его командующим, а через месяц ему присвоено воинское звание флагман 2-го ранга. Впервые в истории военно-морских сил России 36-летний капитан 1-го ранга возглавил флот. В июле 1938-го Тихоокеанская эскадра оказывала поддержку наземным частям Красной Армии во время японского вторжения в районе озера Хасан. В марте 1939 года Кузнецов занял должность заместителя Наркомата Военно-Морского Флота СССР, а уже в апреле он назначен Народным комиссаром ВМФ СССР, став самым молодым наркомом в советском правительстве.

Адмирал Кузнецов в годы Великой Отечественной

Накануне войны, по его распоряжению 19 июня 1941 года на флотах западного направления была объявлена готовность №2, а в 2 часа 40 минут 22 июня флоты перешли на высшую степень готовности. Благодаря этому, во время первой атаки немцев, не был потерян ни один корабль, ни одна береговая батарея, ни один самолет ВМФ. В то время как на суше разгромленные и деморализованные советские части стремительно отступали на восток, 25 июня 1941 года корабли Черноморского флота атаковали румынский порт Констанца, где находились значительные запасы топлива для немецких войск. В начале августа 1941-го по инициативе Кузнецова, силами морской авиации Балтийского флота были нанесены десять бомбовых удар по Берлину, что имело значительный пропагандистский эффект. Поскольку передовые и основные базы флота в Таллинне, Одессе и Севастополе были потеряны, флоты не предпринимали самостоятельных действий и в оперативном отношении были подчинены фронтам, оказывая им помощь на приморских направлениях.

В октябре 1941-го было сформировано 25 морских стрелковых бригад, участвовавших в битве за Москву, а затем во всех боях вплоть до взятия Берлина. В составе 2-й армии гвардейской армии Малиновского, морская пехота сыграла решающую роль в отражении деблокирующего удара танковой армии Манштейна под Сталинградом.

Всю войну Кузнецов был главкомом ВМФ и членом Ставки Верховного Главнокомандования. В мае 1944-го он первый в Советском Союзе получил звание адмирала флота, а в 1945-м в составе советской делегации принимал участие в работе Крымской и Потсдамской конференций. Начиная с июня 1945-го, Кузнецов находится на Дальнем Востоке, где под его руководством несколько одновременных морских десантов Тихоокеанского флота от Сахалина до Порт-Артура полностью разгромили японские части. В сентябре 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1947-м в результате конфликта со Сталиным, Кузнецов был снят с должности главкома ВМФ, а в 1948-м по надуманному обвинению предан суду, понижен в звании до контр-адмирала и отправлен во Владивосток заместителем Главкома войск Дальнего Востока. В 1950-м он стал командующим 5-м Тихоокеанским флотом, а в январе 1951-го получил звание вице-адмирала. В июле того же года Кузнецов вернулся в Москву и получил назначение министра ВМС, а после смерти Сталина восстановлен в звании «адмирал флота». После прихода к власти Хрущева он снова попадает в опалу. По настоянию Жукова в декабре 1955-го Кузнецов был сначала снят с должности, а уже в феврале 1956-го понижен в звании до вице-адмирала и отправлен в отставку «без права работы во флоте».

В отставке занимался литературной и переводческой деятельностью, умер 6 декабря 1974 года. После неоднократных попыток восстановить справедливость, в 1988 году Кузнецов был посмертно восстановлен в звании «Адмирал Флота СССР». Во многих городах России в честь него названы улицы, площади, школы и морские училища. Его имя носит авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», входящий в состав Северного флота. В 2010 году в центре Архангельска ему был установлен памятник, в виде стоящей на постаменте бронзовой четырехметровой фигуры адмирала.