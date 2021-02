Интересное Чем Молдова знаменита в мире У каждой страны есть товары, бренды или услуги которые она поставляет на мировые рынки. Это с одной стороны формирует её образ, а с другой создаёт стереотипы. Мы постарались разобраться в том, что сегодня Молдова отправляет на экспорт, как к этому относится мир, и как это влияет на имидж нашей страны. Грецкий орех Молдова входит в состав 7% земной суши, на которой произрастает грецкий орех. В стране около 12 тысяч гектаров площадей, засеянных этой культурой. Ежегодно собирается более 14 тысяч тонн ореха: 70% — на частных участках, 30% в промышленных садах. Молдавские орехи экспортируются в 40 стран мира, из которых главными импортёрами являются страны Европы: Германия, Великобритания и Франция. Орехи из Молдовы можно обнаружить в швейцарском шоколаде Heidi или в немецком Ritter Sport. Вино Вино — визитная карточка Молдовы и, пожалуй, главная ассоциация, возникающая при упоминании нашей страны. И если до 2006 года молдавское вино было известно в основном в странах бывшего СССР, то после ряда российских имбарго (первый раз — в 2006 году, второй – в 2013-м), молдавское винное производство начало трансформироваться. Теперь наши виноделы ориентируются на мировые рынки и стандарты, а не только на постсоветские. Объём продаж на новых рынках пока не компенсировал потерю российского покупателя, но зато география экспорта, а значит и известность молдавского вина, расширяется из года в год. Кроме традиционных европейских импортёров (Румыния, Польша, Чехия, Латвия, Эстония, Германию, Великобритания), последние несколько лет большой интерес к нашим винам проявляет азиатский рынок — например Китай, где Молдова входит в топ-10 крупнейших стран-экспортеров вина. Всё чаще начали появляться новости из таких нетрадиционных для винного экспорта регионов, как например Канада. Там качество и доступная цена наших вин привлекают местного покупателя, и пополняют ряды почитателей главного молдавского бренда. Массовая культура Если говорить про самых успешных и узнаваемых представителей молдавского культурного экспорта, то на первых местах будут музыкальные проекты. С середины 90-х и до сих пор группа Zdob și Zdub играет свой бессарабский рок-н-ролл на просторах стран СНГ и со сцены «Евровидения». Они были признаны лучшей live-группой 2000 года в России, а 2004 году альбом «450 овец» попал на 12 место в World Music Chart Europe. В «нулевые» группа O-Zone заразила весь мир строчкой «nu mă, nu mă iei» и продала 12 миллионов копий этого хита. Но пока все пели, группа успела распасться, напоследок выпустив альбом DiscO-Zone, который признан одним из самых продаваемых дисков 2005 года. После завершения проекта O-Zone, его основатель Дан Балан, отправился в одиночное плавание по волнам мирового шоу-бизнеса. Прошло время, и вот уже со всех музыкальных каналов от Кишинёва до Владивостока несётся голос Балана: «Лишь до утра…». А в другой части мира хит-парады трещат под напором сингла Live Your Life, в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I. Дан Балан, участвовавший в создании этого супер-хита, стал первым в истории молдавским композитором, номинированным на Grammy — главную и самую престижную премию в мировой музыкальной индустрии. В последние 5 лет главным молдавским брендом в мировом шоу-бизнесе был проект Carla’s Dreams — такая поп-версия «героев нашего времени». Вызывающая анонимность (пусть даже и рассекреченная), способность петь на трёх языках (английский, румынский и русский) и успешно себя продавать как в России, так и в Европе. Их «Hop, eroina» в прошлом году слушали и пели всем миром, так же как несколько лет назад «P.O.H.U.I.», где само название похоже на манифест поколения. IT-сектор и креативные индустрии IT-индустрия считается одним из динамично развивающихся направлений молдавской экономики. За последние 10 лет экспорт IT-услуг из нашей страны вырос в 20 раз. Самыми крупными заказчиками и потребителями молдавского IT-продукта являются Великобритания, США, страны Бенелюкса, Швеция и Ирландия. В 2013 году компания International Data Corporation провела большое исследование молдавской индустрии IT-услуг. Исследователи прогнозируют увеличение объёма IT-экспорта к 2018 году до $111,6 млн, в то время как в 2013 году этот показатель составлял $56,7 млн. Среди преимуществ нашей страны IT-предприниматели называют высокую скорость интернета и низкую стоимость ведения бизнеса в Молдове. Если говорить о конкретных IT-продуктах, то можно вспомнить культовую программу для работы с электронной почтой — The Bat!. Эта программа была создана молдавской компанией Ritlabs в 1997 году. Она до сих пор является лидером в своём сегменте (ей пользуются в 191 стране мира) и поддерживается создателями. В области креативной индустрии можно выделить дизайнерский успех Валерия Ильницкого. Он разработал логотип для Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», которая будет проходить в Дубае. Фрукты и овощи Фрукты и овощи точно относятся к традиционным молдавским брендам. Основным рынком сбыта плодоовощной продукции остаются страны СНГ, куда в 2016 за первые полгода было вывезено 63,3 тыс.тонн фруктов. Объемы экспорта в ЕС молдавских фруктов возросли незначительно — со 1,03 тыс. до 1,09 тыс. тонн. Экспорт овощей сократился с 12,5 тыс. до 2,3 тыс. тонн. Впервые за последние годы Молдова отгрузила 2,8 тыс. тонн персиков и 3 тыс. тонн сливы, заложенных на хранение в холодильники в 2015 году. Консервная промышленность Конечно, сегодняшние объёмы экспорта консервной продукции не сравнятся с советским периодом, когда в Молдове производили еду для космонавтов, а составы с ящиками молдавских консервов непрерывно ехали во все концы СССР. Если раньше производили 2 млрд условных банок продукции в год, то сейчас — лишь четверть от тех объемов. Говоря о крупных экспортёрах из этой отрасли, в первую очередь стоит отметить компанию Orhei-Vit. На сегодняшний день это лидер индустрии соков и детского питания в Молдове. Сегодня более 75% продукции, производимой компанией, отправляется за границу. География экспорта соков Vita насчитывает 25 стран: во-первых страны СНГ, а во-вторых множество других направлений — от Канады и США до Монголии, от Швеции до Израиля. Ковры Молдавское ковроделие — это история про то, как народный промысел перерос в систему производства и стал полноценным экспортным товаром. Например, комбинат «Floare-Carpet» изготавливает ковры для таких заказчиков, как Большой театр, Кремль, Российские железные дороги, Российская и Румынская патриархии. За 20 лет работы это предприятие поставило Кремлёвскому дворцу более 60-ти тысяч квадратных метров ковровых изделий. Молдавские ковры изготавливаются из чистой шерсти и, тем самым, подкупают импортёров со всего мира. 87% изделий «Floare-Carpet» идет на экспорт. Произведенные в Кишинёве ковры можно найти во Франции, Великобритании, Греции, Чехии, Германии, Румынии, Венгрии, Украине, России и Казахстане Сухофрукты Молдавский чернослив и другие сухофрукты традиционно поставляются на рынки СНГ и Европы. Востребованность молдавского чернослива показала осень 2014 года. Тогда сельхозпроизводители не знали, куда деть выращенный урожай сливы и просили у государства компенсации за продукцию, сданную на консервные заводы (за 25,4 тыс. тонн сливы казна заплатила 30,5 млн леев). В это же самое время на мировом рынке вырос спрос на сушёную сливу. На молдавский чернослив появилось много покупателей, но уже в январе им нечего было предложить — все запасы были проданы. Из отечественных производителей сухофруктов наибольшую долю рынка занимают Gordincom (Рышканы), Monicol (село Ниморень, Яловенского района), Interagroinvest (Окница), Podgoreni (село Лингура, Кантемирского района). Рабочая сила Экономические и социальные проблемы последних десятилетий привели к оттоку трудоспособного населения. Это стало причиной демографического спада внутри самой Молдовы, и наполнило рынки труда России и стран Европы дешевой рабочей силой. Порой негативный, порой клишированный образ молдавского мигранта — пресловутые «гастарбайтер из Подмосковья» или «итальянская домработница», это тоже один из ярлыков нашей страны в современном мире, хотим мы того или нет. Другой хорошо известный факт заключается в том, что из-за рынка относительно дешёвой рабочей силы многие мировые бренды отшивают свои коллекции в Молдове. Об этом говорят бирки на одежде известных производителей. Можно найти VERSACE, MAX&CO, CALVIN KLEIN, PENNY BLACK, BYBLOS, ARMANI, TRUSSARDI, MONCLER, NAF NAF, Old Navy, пUNITED COLORS OF BENETTON, MAX MARA, MAX&CO, PENNY BLACK, D&G c бриками «Made in Moldova». При этом, и наши производители лёгкой промышленности медленно, но верно выходят на мировые рынки со своими коллекциями, объединившись под брендом DININMA. Проституция К сожалению, это ещё одно негативное явление, которое вытекает из внутренней социально-экономической ситуаци. «Поскольку Молдова — самая бедная страна на континенте, – сообщает нам Wikipedia. – Она стала одним из основных экспортёров проституток». Даже если это преувеличение, то недалёкое от реальности. Проблема незаконного трафика женщин из Молдовы стоит очень остро и, на протяжении последних десятилетий, не теряет своей актуальности. В прессе регулярно появляются публикации об организаторах сутенёрного бизнеса и вербовщиках, поставляющих молдавских девушек на улицы Турции и Европы. В последние годы Молдова всё чаще фигурирует в новостях связанных с нелегальным вебкам-бизнесом. Например, случай с вебкам-моделями, которые в режиме онлайн оказывали секс-услуги в библиотеках Кишинёва или сообщения о закрытых студиях, в которых девушки предоставляют сексуальные услуги посредством видео-чатов. В прошлом году издание The Telegraph представило Молдову в качестве одного из наиболее привлекательных направлений для секс-туристов. А несколько лет назад документальный фотограф Дана Попа выпустила фото-историю «Not Natasha». «Фотографии сделаны на родине секс-рабынь, в Молдове, – рассказывает автор. – А также в Великобритании, куда нередко попадают несчастные жертвы». Максим Поляков

