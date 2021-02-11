11 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
На родине их ждали одни аресты. Нежная революция
11.02.2021

Быть анархистами в США им показалось скучно – Арон Барон уехал на Украину, его нежная и вечно юная жена Фаня последовала за ним. На родине их ждали одни аресты. Фаню Барон чекисты поймали, когда она готовила побег мужа из очередных казематов. Ее расстреляли в Москве по личному приказу Ленина, отняв гордое звание анархистки и обвинив в банальном бандитизме.

О ее детстве известно крайне мало – Фаина Анисимовна Грек родилась предположительно в «литовском Иерусалиме», Вильно, в 1887 году, но уже в новом веке вместе с родительской семьей перебралась в США. Тогда многие евреи Российской империи эмигрировали в Новый Свет навстречу свободной жизни, оставляя за спиной унизительные ограничения и вечную угрозу погибнуть в очередном погроме.

Где именно осели Греки, которые сменили фамилию на Греферсон, и чем стали заниматься, неизвестно, но их дочь Фаня получилась большой анархисткой. Вообще, в годы ее раннего детства в Вильно социально-революционные настроения набрали большие обороты – в 1895 году там прошел съезд еврейских социал-демократов, а с 1897 года именно в этом городе была штаб-квартира еврейской рабочей партии Бунд. Так что, вполне возможно, ее родители тоже были не чужды революционным политическим взглядам.

В Штатах протестовать с таким размахом и с такими результатами, как протестовали в России, особо не получалось – но без демонстраций и преследований, конечно, тоже не обошлось. Юная и отважная Фаня была членом организации «Индустриальные рабочие мира» и с большим рвением занималась анархистской деятельностью в Чикаго, где в 1912 году и познакомилась с Ароном Ба́роном (Факторовичем). Он прибыл в Штаты из украинской глубинки, работал пекарем и был не менее активным, а впоследствии еще и более известным революционным деятелем, чем Фаня.

Знакомство было фактически семейным – его старший брат был женат на старшей сестре Фани Саре, так что влюбленность в их случае подпитывалась еще и одобрением родных. Очень скоро два пламенных революционера, Фаня и Арон, поженились. Дата заключения их брачного союза в открытых источниках не упоминается, зато известно, что на демонстрации безработных – голодный бунт 18 января 1915 года – они вышли вместе уже как муж и жена.

Шли они тогда в первых рядах демонстрантов, плечом к плечу с легендарной активисткой рабочего движения США Люси Парсонс. В итоге Арон оказался в числе 15 арестованных мужчин. Фаня, потеряв сознание от ударов полицейских дубинок, тоже очнулась за решеткой, куда попала вместе с Люси и еще четырьмя дамами. За день до этого, 17 января, Фаня солировала в Русском революционном хоре на концерте, который в поддержку бедных организовала знаменитый американский социолог, философ и будущий лауреат Нобелевской премии мира Джейн Аддамс.

Вот почему после задержания Фаня и другие демонстрантки провели в тюрьме не так много времени: Аддамс внесла залог, и всех схваченных копами дам отпустили. Арест, конечно же, только распалил Фаню. Известная анархистка Эмма Гольдман, или «Красная Эмма», тоже эмигрантка из Литвы, писала, что Фаня «отдавала все свое время и значительную часть своей мизерной зарплаты фабричной работницы на пропаганду движения анархистов». Однако через два года Фаня и Арон решили уехать на Украину – там творилась настоящая революция. Профсоюз пекарей выдвинул кандидатуру Барона в Киевский совет рабочих депутатов, и он с удовольствием принял новые обязанности. Уже в следующем году Барон создал инициативную группу «Набат» с целью объединить всех украинских анархистов. И он в своей работе преуспел – в ноябре 1918-го состоялась Учредительная конференция Конфедерации анархистов Украины (КАУ) «Набат».

Но быть анархистом тогда было не так просто. Муж Арон то и дело попадал за решетку – в 1919 году он вообще был арестован ЧК по подозрению в организации взрыва здания Московского комитета РКП(б), но в итоге был оправдан и отпущен. Насквозь больной, с тяжелой формой туберкулеза, от своего он не отступал – пытался договориться с Махно, но в итоге ничего не получилось. Фаня во всем активно помогала мужу.

В конце ноября 1919-го в Харькове должна была пройти очередная украинская конференция анархистов. Арон и Фаня были в числе тех, кто готовил это важное для их движения собрание. И они же оказались среди арестованных ЧК в ночь на 26 ноября. По некоторым данным, в ходе этого ареста Фаня была тяжело избита, и ее вместе с мужем и другими арестантами отправили в Рязань. Условия содержания были нечеловеческими – как минимум, для тех, кто еще не знал сталинского террора и советских лагерей. Сколько могло бы продолжаться заключение Фани, неизвестно. В итоге ей в июле 1921-го удалось бежать в Москву – она надеялась, что ей удастся освободить мужа, которого туда перевели, и они снова будут вместе.

Уже совсем не юная беглянка остановилась на квартире у брата Арона, большевика Семена Барона. К слову, семья Баронов была богатой на революционных лидеров – брат Арона и Семена, Михаил, тоже вначале был анархистом, но потом записался в большевики и стал приметной фигурой того времени, одним из основателей украинского Червонного казачества. Посвящать Михаила в план по освобождению Арона Фаня с Семеном не стали. Возможно, он бы их отговорил и все прошло бы бескровно и гладко, а может, дело пошло бы еще хуже. Хотя куда уж хуже. В середине лета 1921-го в квартиру вошли чекисты и арестовали подпольщиков – Семен был застрелен на месте, а Фаню вместе с другими анархистами, включая известного поэта и литературного рупора анархизма Льва Черного, арестовали. Кто-то считает, что Семен Барон и сдал их всех, а пристрелили его чекисты просто как лишнего свидетеля. Но вполне вероятно, что доносчиков и без него хватало.

Фаню держали в камере Таганской тюрьмы без обвинения, в жуткой антисанитарии, холоде и голоде. Исход был нерадостный: или она умерла бы от истощения, или сошла бы с ума. Так что Фаня решила действовать методами, которые она хорошо знала – вместе с другими анархистами объявила голодовку, о которой тут же раструбили в мировой прессе. Именно тогда Лев Троцкий то ли в оправдание, то ли потому что в целом нужно было как-то отреагировать, сообщал: «Мы не отправляем в тюрьму настоящих анархистов, но сажаем преступников и бандитов, которые прикрываются тем, что называют себя анархистами». Десять арестантов отпустили, но ни Фани, ни Льва Черного среди них не было.

О смерти в тюрьме Льва Черного сообщили чуть позже в «Известиях», правда, указав настоящее имя, Павел Турчанинов, а не псевдоним, Лев Черный. Побоялись, что известие о смерти настолько авторитетной фигуры вызовет волну возмущений даже среди большевиков, многим из которых он нравился. Погиб ли Лев Черный от пыток или был все-таки расстрелян – до конца непонятно. А вот со смертью Фани все ясно – ее имя появилось в официальных списках расстрелянных анархистов.

Оплакивать ее было особо некому: муж оставался в тюрьме, а семья была в Штатах. Детей с Ароном так и не нажили – во всяком случае, это официальная версия. На одной из фотографий Фаня держит на коленях подросшую девочку, но в подписи значится, что это племянница. Вполне возможно, что прямые наследники у революционной четы все-таки были, но супруги могли оставить детей в Штатах на попечении родных – возвращаться в бывшую Российскую империю всем вместе было бы небезопасно. Жизнь это доказала.

«Дорогая, блестящая Фаня, светящаяся от энергии жизни и любви, непоколебимо верная своим идеалам, трогательно женственная, но готовая в любую секунду превратиться в львицу и защищать свое юное дитя, свои молодые идеалы, которые отстаивала до последнего вздоха. Она не пошла навстречу со своей смертью покорно. Она сопротивлялась, ее тащили к месту расстрела рыцари Коммунистической страны. Оставаясь бунтарем до конца, она собрала остатки своей силы на борьбу с чудовищем, но ее все-таки швырнули в вечность. Напоследок ужасные потолки тюрьмы ЧК содрогнулись от ее криков, раздавшихся над прогремевшими выстрелами», – писала Эмма Гольдман. Следовавшая всегда и всюду за мужем, в этот раз Фаня его опередила и покинула этот мир первой. А ее супруг Арон – отсидевший в лагерях, в том числе и соловецких, и повторно женившийся – присоединился к своей первой супруге только через 16 лет, расстрелянный по приговору Тройки Омского управления НКВД.

Ганна Руденко


 
Количество просмотров:
437
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.