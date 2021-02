Интересное Чак Берри: человек, который и был рок-н-роллом Американский музыкант Чак Берри, которого называют отцом рок-н-ролла, скончался в своем доме в штате Миссури в возрасте 90 лет. Его фирменное четырехтактовое гитарное вступление и острые тексты песен отражали бунтарский дух его юности, пришедшейся на 1950-е годы. Он был одним из небольшого числа музыкантов, которые оторвали "чернокожий" ритм-энд-блюз от его корней и сделали его частью "белого" мейнстрима, оказав огромное влияние на последующие поколения рок-музыкантов, причем таких как Beatles, Rolling Stones и Beach Boys. Однако, несмотря на ошеломительный успех, Берри испытывал финансовые проблемы из-за халатности собственных менеджеров и зачастую вступал в конфликт с законом. Чарльз Эдвард Андерсон Берри родился в семье представителей среднего класса в городе Сен-Луис, штат Миссури, 18 октября 1926 года. Еще подростком он начал исполнять музыку на школьных концертах, однако его среднее образование внезапно было прервано после того, как он был осужден за вооруженное ограбление и провел три года в исправительном заведении для несовершеннолетних. Чак Берри на сцене в 1960-ые Дело пошло После освобождения он стал работать парикмахером, а по вечерам играл в трио с Эдди Хардингом (ударные) и Джонни Джонсоном (клавишные), оставшимся ближайшим сподвижником Берри на протяжении всей жизни. Берри подражал таким монстрам блюза, как Мадди Уотерс и Ти-Боун Уокер, но много слушал и "белой" кантри-музыки, а также традиционных западных мелодий, при этом его певческий стиль, скорее, напоминал чистый, ясный баритон Нэта Кинга Коула. В 1972 году в лондонском аэропорту Хитроу с женой Теметтой, которая прожила с ним всю жизнь "Моя музыка простая. Каждый может сесть, посмотреть на набор закорючек и произвести звуки этой музыки", - сказал как-то сам Берри. Он стал записываться в 1955 году на студии легендарной в те годы звукозаписывающей фирмы Chess в Чикаго, и именно там вышел его первый сингл Maybellene, ставший одним из первых хитов рок-н-ролла. За этим быстро последовали и другие, нацеленные прежде всего на подростков - Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen, Carol и, конечно, Johnny B. Goode; при этом его музыка вышла за пределы темнокожей аудитории - что зачастую не удавалось его многочисленным коллегам, - и стала популярной у белых тинейджеров, жаждавших послушать чего-то новенького. "Я исполняю песни, которые они хотят услышать, - говорил он. - Они, таким образом, получают то, что хотели". Рок-н-ролл=Чак Берри Чак Берри сыграл в нескольких музыкальных фильмах, таких как вышедшие в 1957 году Rock, Rock, Rock и Mr Rock and Roll, а также Go Johnny Go 1959 года и "Джаз в летний день" 1960-го. В 1962 году он был обвинен в перевозке из штата в штат "с аморальными намерениями" несовершеннолетней девочки, оказавшейся 14-летней проституткой из Техаса, которую, как заявил Берри, он привез в свой ночной клуб в Сент-Луисе на работу гардеробщицей. После того, как он дал ей отставку, она пожаловалась в полицию. Во время слушаний выступление судьи было признано настолько расистским, что процесс был в результате объявлен недействительным. CHUCK BERRY & KEITH RICHARDS - Nadine Музыкант все-таки получил обвинительный приговор на последовавшим за этим втором судебном заседании и два года тюремного заключения, а когда вышел на свободу, то в Британии как раз началось повальное увлечение ритм-энд-блюзом, и его песни стало исполнять новое поколение музыкантов - Beatles и Rolling Stones. "Если вы захотите дать рок-н-роллу имя, то можно его назвать "Чак Берри"", - бросил как-то ставшую знаменитой фразу Джон Леннон. Слава - во что бы то ни стало За этим последовали вполне успешные турне и новые хиты - No Particular Place to Go и Memphis Tennessee, а также ставшая суперхитом в Британии выдающаяся из привычного ряда My Ding-a-Ling, наполненная различными намеками и двусмысленностями. Chuck Berry - Johnny B. Goode / Чак Берри - Джонни Би Гуд Он много выступал, развлекая аудиторию не только не своими гитарными соло, но и "утиной походкой" в полуприсядку по сцене. В обычной жизни он мог быть довольно трудным, ершистым человеком, что нашло свое отражение в вышедшем в 1987 году фильме "Hail! Hail! Rock'n'Roll" о турне с аккомпанирующей группой, организованном давним фанатом Берри Китом Ричардсом из Rolling Stones. В том же году Берри опубликовал вполне откровенную автобиографию, написанную им самим. У него всю жизнь были проблемы с деньгами: он всегда требовал оплату наличными до выступления, а в 1979-м году отсидел 100 дней в тюрьме за уклонение от уплаты налогов. В 1988 году против него было выдвинуто новое обвинение - на этот раз от женщины, заявившей, что музыкант ударил ее в лицо. Дело было улажено до суда. А два года спустя на него заявили в полицию несколько женщин, после того как в женском туалете принадлежащего ему ресторана в Миссури были обнаружены скрытые камеры. Он также получил условный срок за хранение марихуаны. Несмотря на преклонный возраст и различные неурядицы, он продолжал выступать и в 2008 году в 82 года объездил всю Европу с концертами. Сам музыкант объяснял свой успех очень просто: "Меня очень удивляет, когда я слышу, как кто-то говорит: "Я хочу найти себя, понять, кто я", потому что я всегда знал, кто я, что я буду знаменитым во что бы то ни стало".

