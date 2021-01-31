Манук-Бей мечтал создать в Бессарабии армянский город Александрополь

Марина ТИМОТИН

Отреставрированный комплекс усадьбы Манук-Бея открыл свои двери 7 апреля 2017г. На открытии присутствовали посол Армении в Молдове Дживан Мовсисян, консул Армении в РМ Татул Давоян, министр культуры Моника Бабук, примар Хынчешт Александр Ботнарь, глава армянской общины в РМ и муниципальный советник столицы Гайк Вартанян, представители армянской общины, представители финансировавших европейских структур, сообщает Bloknot-moldova.md.

Официальные лица выразили надежду на то, что комплекс станет одним из самых значимых туристических направлений в Молдове. Местные власти планируют не только полностью благоустроить несколько гектаров земли в рамках исторического поместья, но и построить конференц-залы для проведения международных мероприятий.

Министр культуры Моника Бабук отметила, что реставрация комплекса - часть обширной программы «Культура-2020», которая предусматривает реставрацию исторических объектов по всей стране.

Глава армянской общины РМ Гайк Вартанян заявил, что он чрезвычайно горд тем, что его соотечественник оставил после себя такую жемчужину: «Сама жизнь Эмануила Мирзояна, а именно так звали Манук-Бея, - это пример мудрости и созидания, присущих армянскому народу. Оставив после себя великолепные дворцы в Бухаресте и в Хынчештах, развивая инфраструктуру своего родного города, а также места, где он нашел свое последнее пристанище, он также сумел внести свой важный вклад как посредник, приведя к окончанию русско-турецкой войны 1806-1812 годов».

Здание дворца Манук-Бея построено в 1817 году архитектором Александром Бернардацци, сообщает Инфотаг. Пожить в роскошном поместье Манук-Бей не успел, потому что погиб 20 июля 1817 года. Усадьба находится в южной части города Хынчешть, на северном склоне холма, на окраине парка. От главного входа у подножья холма к дворцу ведет аллея.

Дворец выполнен в духе французского классицизма, с широкими проемами окон и лоджий. На террасе, в толще стен были выдолблены ниши, украшенные красивыми фресками, куда помещались статуи. Усадьба была окружена крепостными стенами. Потолки дворца расписывал другой известный армянин — художник Иван Айвазовский.

Землетрясение 1986 года повредило вековой замок, и он был признан непригодным для эксплуатации. В 1993 году дворец получил статус архитектурного памятника. Из 10 зданий, которые первоначально составляли комплекс, сохранились лишь пять. Все они соединены подземным туннелем, который тянется через весь город. Чуть лучше в усадебном комплексе сохранился охотничий домик, где еще в конце 70-х был открыт музей народных промыслов. Он был отреставрирован в 2007 году.

Реставрация всего комплекса началась в конце 2013-го года и проходила в несколько этапов. На реставрацию дворца Манук Бея Евросоюз выделил более двух миллионов евро. В ходе выполнения работ предполагалось реставрировать и реконструировать главный дворец, Сторожевую башню, Охотничий замок, дом Манук-Бея, дом смотрителя и конюшни. Обустроить территорию, провести ландшафтные работы, меблировать залы в стиле той эпохи.

Первый этап реставрации завершился в конце декабря 2015 года. Были завершены работы по реставрации фасада и залов. Над воссозданием атмосферы XIX века в княжеском дворце трудились более 60 мастеров, среди которых несколько специалистов из Румынии. В результате несколько помещений усадьбы были переделаны. Например, в здании, где раньше находилась котельная, откроют ресторан. Заинтересовать посетителей может и подземная галерея, соединяющая дома помещика. Ее стены украсят фонарями и табличками. На данном этапе полностью реконструированы «Княжеский дворец», «Дом пристава» и «Casa Ionita Iamandi».

Вот что рассказал специалист управления культуры Хынчештского района Тудор Плэчинтэ Рublika.md: «Во дворце в центре красивого орнамента установлены зеркала той эпохи. Такие мы видели во дворце семьи Манук Бея в Одессе. Вся лепнина покрыта позолотой. Мебель для дворца делали в Италии».

Во время реставрации во дворце была обнаружена баня, где начали ремонт.

Историки по праву считают Манук-Бея Мирзояна одной из самых загадочных личностей XIX века, сообщает ресурс Nv.am. В возрасте 12 лет Манук по воле отца из родного болгарского Рушчука уехал в Яссы – учиться и набираться опыта торговли у армян. Повзрослев, он быстро стал одним из богатейших людей Балкан. По возвращении домой женился, занялся семейным делом и стал советником областных властей. Потом был драгоманом (в ранге замминистра иностранных дел), стал главой финансового ведомства Порты. В 1808 году за особые заслуги Манук получил от турецкого султана титул молдавского князя и бея (принца), некоторое время фактически был правителем Молдовы.

В начале XIX века запахло русско-турецкой войной, и Манук, спасая свой бизнес, стал налаживать связи с Россией, так как видел именно в ней спасительную для христиан – и своих армянских братьев — силу. Он даже получил российское подданство. Переехав в Бухарест, Манук-Бей построил там дворец (ныне гостиница Hanul lui Manuс), который сыграл важную роль в русско-турецкой войне: именно здесь при помощи самого Манук-Бея был подписан мирный договор. По условиям этого соглашения территория Молдовы отошла к Российской империи.

В Кишиневе Манук с семьей оказался после того, как турки обвинили его в предательстве. Получив наследство в живописнейших Кодрах, Манук задумал заселить эту территорию армянами. Действуя в интересах России против Порты, добился от Александра I обещания, что Бессарабия станет приютом для жертв турецкого геноцида, и привез сюда сто армянских семей. Манука даже прозвали «принцем армян». Он купил огромный надел земли, на котором располагались 40 деревень. Под Хынчештами в 1816 году была заложена семейная усадьба - здесь должен был вырасти город Александрополь… Мечта Манука не осуществилась, но Кишинев заселили армяне и создали диаспору.

В 1817 Манук-Бей Мирзоян внезапно умер, оставив жену с шестью детьми: то ли упал с лошади в результате инфаркта, то ли карета перевернулась. Похоронен он во дворе армянской церкви Святой Богородицы в Кишиневе, фундамент которой заложил собственноручно. Странно, но никто из потомков Манука никогда не был в Хынчештах и не предъявлял прав на наследство. Говорят, его родственник, канадский архитектор Петер фон Корф, в одном из интервью с гордостью упомянул свои армянские корни. Интересно, что Манук успел оставить след и в молдавском виноделии: в Хынчештах появилось промышленное производство вина по французской технологии.

Мануку обязаны процветанием многие балканские города, в том числе его родной Рушчук: на деньги купца строились караван-сараи, мельницы, мосты, была налажена добыча руды. Талантливый предприниматель владел монополией на торговлю шелком, табаком, шерстью, хлопком, и не только. Манук всегда был честен с партнерами и работниками.

Кстати, опальный Григорий Котовский постоянно приезжал сюда, рискуя свободой. Поговаривают, что он фанатично искал клад, оставленный Мануком. Возможно, даже нашел и присвоил…