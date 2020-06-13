После запуска песни «Visele» («Мечты») молдаванка Ирина Римес зазвучала во всем мире.

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ВИДЕО - Music Clip
Ирина Римес родилась в1992 году, г. Сороки, республика Молдова. Тщательно скрывает свое настоящее происхождение.
Ирина Римес является финалисткой «Фабрики звезд» в РМ, но до запуска песни «Visele» она была мало известна, именно эта песня принесла ей очень большую популярность.
Напоминаем, что Ирина Римес – это молодая 28-летняя певица родом из Сороки, но проживающая в настоящее время за границей. Более года назад она выпустили песню «Visele» вместе с видеоклипом, снятым Романом Бурлака, который до сегодняшнего дня набрал более 14 млн просмотров.
Известная песня, которая принесла популярность певице Ирины Римес, будет переведена на французский язык, вместе с двумя другими ее альбомами.
А теперь посмотрите ее клип, который набрал более 14 млн. просмотров - «Visele»
DJ Sava feat. Irina Rimes - I Loved You (Official Video)
Повторение...
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