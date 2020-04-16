Пасхальные традиции и обычаи

Воскресение нашего Господа Бога Иисуса Христа, происходит оно раньше или позже, всегда совпадает с пробуждением природы. Существует целый цикл традиций подготовки к Пасхе, как и после Пасхи, до Вознесения и Троицы, говорит фольклорист Варвара Бузилэ.

Порядок и чистота является частью большого сценария. Пищевое и моральное воздержание, которое устанавливает определенную христианскую норму, приобретает все больший размах. Женщины думают о выпечке куличей. Традиция рекомендует нам очень простую пасху, сделанную только из воды, муки и соли, имеющую форму круга наподобие солнца с крестом посередине, между сегментами которого помещают немного творога, только соленого. С этой пасхой идут в Церковь в святую ночь Воскресения.

Каждый из нас, говорит Варвара Бузилэ, практиковал в детстве, а также и теперь умывание лица водой из сосуда, в который бросали яйца и бэнуци, когда люди возвращаются из церкви, прежде чем они сядут за стол. Ритуал является частью процесса очищения. ,,После того, как мы вымыли руки и лицо, умываемся сырым белым яйцом, чтобы быть чистыми, а затем – красным отварным яйцом, чтобы лицо было всегда красненьким. Красные пионы на щеках являются признаком здоровья, а гроши означают богатство”, говорит фольклорист.

Возведение костров или Дении, как они еще называются, являются элементами света. ,,Мы пойдем в церковь со свечами, возьмем этот огонь домой, из дома люди идут на кладбище с зажженными свечами, в наших домах горят лампады, огонь является братом большого света. В этот контекст вписываются и костры, они напоминают, что открываются могилы и священный огонь снова появляется из темноты. При помощи этих жестов человек принимает участие в священном акте”, сказала Варвара Бузилэ.

По словам фольклориста, общины не смогли пережить Воскресение, не прибегая к определенным ритуальным предметам. Все они являются частью сценария священной народной жизни. В том числе потребление яиц, начиная с Воскресения и на протяжении всего периода до Вознесения или до Троицы в соответствии с местными традициями. Если кто-то умирает в течение этого периода, то считается, что он попадет прямо в рай.

В этом году православная Пасха празднуются 19 апреля