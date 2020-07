Бывшая бэк-вокалистка Дана Балана Тани Вандер

Бывшая бэк-вокалистка Дана Балана, а ныне популярная поп-исполнительница Тани Вандер (Tany Vander), призналась в Instagram, что не устояла перед искушением

Социальные сети давно стали для знаменитостей площадкой для откровенных заявлений. Молдавские звезды тоже не остаются в стороне и стараются следовать этой моде. Так, популярная поп-исполнительница Тани Вандер (Tany Vander) призналась на своей страничке в Instagram, что три года воздерживалась от …мяса, передает Sputnik Молдова.

Бывшая блондинка, а ныне жгучая брюнетка, выложила фотографии со своей недавней поездки в Москву. На одной из них запечатлено, как она лакомится бургером с мясом в кафе Black Star Burger, которое основал российский певец Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати. Девушка призналась, что не устояла перед искушением.

"Три года не ела мясо. В последнее время начала пробовать по кусочку, а вот сегодня слопала такой вот бургер. Кроме сегодняшнего футбола, это было второй главной целью. И вот она достигнута. Горжусь собой", — написала певица на своей страничке.

Также оказалось, что Тани страстная поклонница футбола. На фото рядом девушка позирует на фоне стадиона, где прошел матч "Спартак" —"Зенит".

Знакомые певицы отмечают, что с тех пор как у нее появился новый возлюбленный, она часто путешествует за рубежом.

Тани Вандер была участницей молдавской группы"Chocolate" некоторое время, покоряя отечественные хит-парады. Потом следовала работа солисткой у популярного исполнителя Dan Balan. Слушателям она известна по хитам "Chica bomb", "Lendo Calendo", "Justify sex", Take Me Away, и др. На данный момент у певицы своя сольная программа.

