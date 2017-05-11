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Общество
Родители из Молдовы, чьи дети имеют гражданство ЕС, смогут получить вид на жительство в Евросоюзе
11.05.2017

И даже больше - они вправе рассчитывать на европейские социальные льготы

Лица, не имеющие гражданства Европейского союза, но чьи дети являются гражданами ЕС, смогут в качестве их родителей получить право на получение вида на жительство и социальные льготы на территории Евросоюза. Такое решение принял суд ЕС.

Касается оно в том числе молдавских граждан, чьи дети являются гражданами Евросоюза.

В решении суда говорится, что нередки случаи, когда у ребенка один из родителей является гражданином ЕС, а другой — нет, в связи с чем последний вынужден покидать территорию Евросоюза. Такая ситуация порой приводит к тому, что ребенка вывозят за пределы ЕС, вследствие чего он лишается возможности пользоваться благами гражданина Европейского союза.

Кроме того, расставание с родителями, не имеющими гражданства ЕС, может плохо сказаться на его благополучии, считает суд.

Потому инстанция решила ситуацию исправить. Теперь такие родители должны будут представлять аргументы, доказывающую зависимость ребенка от родителя, и родителей — от ребенка. Успешно справившись с этой задачей. они смогут рассчитывать на вид на жительство в ЕС и социальные льготы.


 
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