Уйдет ли в отставку премьер Павел Филип? Три аргумента «против» и два – «за»!

В свете планирующейся реорганизации правительства, все больше людей пытаются найти ответ на этот вопрос. Несмотря на то, что для отставки премьер-министра вроде бы нет никаких предпосылок, этот сценарий не стоит сбрасывать со счетов.

Каковы аргументы, подтверждающие, что Павел Филип продолжит свою премьерскую деятельность? Первый: планирующаяся реорганизация правительства затронет не более 50% структуры и согласно законодательству, нет оснований для отставки кабинета министров во главе с Филипом. Второй: лидер ДПМ Влад Плахотнюк, впрочем, как и другие представители власти, комментировавшие реформу правительства, ничего не упомянули о возможной отставке кабинета министров.

В прессу также не просочилась никакая (пусть даже неофициальная) информация о таком ходе событий. Третий: ранее Влад Плахотнюк заявлял, что Павел Филип будет исполнять свой мандат до момента истечения его срока, то есть до следующих парламентских выборов. Все три аргумента косвенно подтверждают тот факт, что Павел Филип и впредь останется на посту премьер-министра, и возглавит правительство после реорганизации.

Вместе с тем, есть как минимум два аргумента в пользу того, что отставка правительства все-таки возможна. Первый: по некоторым данным новое правительство будет технократическим, а его члены не будут представлять политические партии (Павел Филип является вице-председателем ДПМ и будет трудно поверить в то, что правительство является технократическим, коль скоро премьер-министр – политик такого уровня). Второй: все-таки нельзя полностью игнорировать появившуюся ранее информацию и заявления некоторых политиков о том, что Влад Плахотнюк очень хочет возглавить правительство.

В таком случае, с мандатом Павла Филипа нет никаких проблем. Если он захочет «выразить солидарность» с коллегами, утратившими свой мандат, и особенно если посчитает, что «мавр сделал свое дело – мавр может уходить», никто и ничто не сможет препятствовать его отставке. Единственной проблемой в таком случае может быть то, что Влад Плахотнюк является политическим лидером, а этот статус не совсем вписывается в концепцию технократического правительства. Или, быть может, правительство будет технократическим, но возглавит его политик? Ответ на этот вопрос нам неизвестен, по крайней мере, на данном этапе.

Все перечисленные доводы говорят о том, что если даже на первый взгляд нет никаких предпосылок для отставки правительства, все-таки этот сценарий не стоит сбрасывать со счетов. Тем более, что вскоре стартует процесс реорганизации правительства, который продолжится не менее года, а такие вопросы всегда были «горячей» темой для политических обсуждений.

Игорь Волницки