МНЕНИЕ: В кампании 2018 года нас ждет грандиозная битва между двумя политическими лагерями

«Выясняется, что в ходе предвыборной кампании 2018 года мы станем свидетелями грандиозной битвы между приверженцами Евросоюза и либеральных ценностей под руководством г-на Плахотнюка, и адептами консервативного социализма под управлением г-на Додона. Других участников битвы, пока нет. Об этом пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

Как сообщает портал ТРИБУНА, к этому выводу Никитуш пришел после анализа всех мероприятий, проведенных 9 мая рядом политических партий страны.

«Участие президента Республики Молдова в военном параде в Москве доказывает, что он не отказался от идеи изменить политический вектор развития Республики Молдова. Г-н Додон стремится к отдалению от Евросоюза и к отказу от западных либеральных ценностей в пользу сотрудничества с Москвой», — пишет автор.

Вместе с тем, говоря о Марше единства, организованном ДПМ 9 мая, Виктор Никитуш отмечает, что «призыв г-на Плахотнюка преодолеть идеологические барьеры, в которых держат Молдову, достоин и продиктован здравым смыслом». «Конечно, если б не было Дня Победы, то не было бы и Европейского союза с его либеральными ценностями. Если не помнить прошлого, можно повторить ошибки. Но все-таки есть один нюанс – политическую терпимость, к которой призывает лидер ДПМ, не разделяет президент Республики Молдова Игорь Додон», — отмечает автор.

Журналист также утверждает, что «мероприятия, состоявшиеся 9 мая, выявили и тот факт, что непарламентские партии не обладают достаточным потенциалом, чтобы мобилизовать общество: на их протест у здания парламента пришло не более 100 человек».

Все это означает одно: в кампании 2018 года нас ждет грандиозная битва между двумя политическими лагерями.

Кристина Пендя