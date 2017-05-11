Процесс отчуждения и регистрации недвижимости может быть упрощен

Процесс отчуждения и регистрации недвижимого имущества в Молдове может быть упрощен. Это предусматривает законопроект, одобренный в среду на заседании парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в парламенте, стороны контракта больше не будут обязаны предоставлять выписку из государственных реестров. Взамен будет создан механизм доступа нотариусов к этим данным, хранящимся в электронной форме, для аутентификации договоров на отчуждение недвижимости.

Предлагается дать нотариусам доступ к информации Государственной налоговой службы о задолженностях перед бюджетом. Также будет открыт доступ к информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях,реестре недвижимости.

Законопроект предусматривает, что в течение трех месяцев с момента вступления в силу поправок правительство должно привести свои документы в соответствие с законом.