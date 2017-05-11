Визит Додона в Москву: путь к восстановлению торгового партнерства

Визит Игоря Додона в Москву подходит к концу – лидер страны пообещал, что Молдова не вступит в НАТО, и заявил о готовности к конструктивному взаимодействию с властями Приднестровья; между тем в среду Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов молдавских вин

Приезд молдавского лидера на празднование Дня Победы произошел впервые за 10 лет. Сам Додон заявлял накануне своего визита в российскую столицу, что президенты Молдовы "15 лет подряд отказывались посещать Москву 9 мая". "Я решил, что это важно", — признался молдавский лидер. Додон недавно занял президентское кресло — он вступил в должность главы страны 23 декабря. Это произошло на фоне охлаждения в торгово-экономических отношениях Москвы и Кишинева. Как признался сам президент, в последние два года объем экспорта из Молдовы в Россию упал в два раза.

В июне 2014 года Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между двумя государствами и ухудшились. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Однако в своей предвыборной программе Додон не раз декларировал намерение восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

"Очень важно, что в последние месяцы в наших двусторонних отношениях появился новый этап – возвращение к стратегическому партнерству", — заявил Додон на одной из встреч в Москве.

В российскую столицу молдавский лидер взял своего советника по внешней политике и посла Молдавии в России Андрея Негуцу. Додона также сопровождали супруга и сын.

ГОРДОСТЬ ПОД СТЕНАМИ КРЕМЛЯ

Девятого мая он принял участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На своей странице в Facebook Додон написал, что вместе с президентом России Владимиром Путиным возложил венки к Могиле Неизвестного солдата и цветы на плиты с именами городов-героев в Александровском саду.

"Никто не знает имени этого солдата. Возможно, он, защищавший Москву, был нашим земляком, из Молдовы. Горжусь, что здесь, у Кремлевской стены, прозвучал гимн Молдовы", — признался президент.

На прошедшей 10 мая встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным Додон указал на недопустимость искажения истории и заявил, что необходимо защищать память о погибших в Великой Отечественной войне.

ДИАЛОГ ВЫШЕ ПАРТИЙНЫХ АМБИЦИЙ

Собеседники сошлись во мнении, что межпарламентское сотрудничество двух стран нужно развивать. Додон также назвал ошибкой решение парламента Молдавии не принимать участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в марте.

"Вы знаете демарш, который был в марте, я считаю, что это было ошибкой парламентского большинства. Мы не дадим из-за каких-то личных, партийных, узких амбиций портить наши двусторонние отношения, которые сейчас входят в новый этап своего развития", — заверил он Володина.

Спикер Госдумы в свою очередь заявил, что приезд Додона на 9 мая "многое значит для развития отношений между двумя народами". "Поэтому мы надеемся, что с вашим участием, с участием коллег по парламенту Молдовы мы многое можем сделать, развивая межпарламентское сотрудничество, развивая именно отношения народов и на межпартийном уровне, и на межпарламентском уровне, на уровне наших групп дружбы.

И думаю, что у нас это получится", — заключил Володин.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЕАЭС И СНГ

Додон пообещал, что Молдова будет представлена на мероприятиях Содружества Независимых Государств (СНГ). Он также дал понять, что Кишинев рассчитывает на предоставление статуса наблюдателя в ЕАЭС в октябре, отмечает РИА Новости.

"Я принял решение важное, которое поддерживает большинство граждан нашей страны, и подписал в начале апреля рамочное соглашение, меморандум с Евразийским экономическим союзом, с Евразийской экономической комиссией. Мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя. Я надеюсь, что в первой декаде октября в Сочи, когда будет встреча на уровне президентов пяти стран ЕврАзЭс, будет принято решение предоставить Молдове статус наблюдателя", — сказал Додон.

НЕТ – НАТО, ДА – ДИАЛОГУ С ПМР

В то же время, говоря о перспективах отношений с НАТО, молдавский лидер четко заявил: "НАТО – категорически неприемлемо" для Молдовы. "Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил: есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (позволить – ред.), чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе — это наш нейтралитет, НАТО — категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент — это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно. И четвертое — это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России", — подчеркнул он.

В то же время Додон указал, что готов к конструктивному взаимодействию с руководством непризнанной Приднестровской Молдавской республики. "У нас уже были две встречи с руководителем приднестровского региона. Я надеюсь, в ближайшее время будут и другие. Мы должны объединять страну, я думаю, что это все понимают. Понимают, что это непросто, там уже другое поколение, мы все это понимаем. Но шаг за шагом будем решать те проблемы, которые есть между жителями на левом и на правом берегу (Днестра — ред.), чтобы сблизились (позиции — ред.) и в нужный момент, когда все будут готовы, принять решение по политическому урегулированию", — сказал он.

СОГЛАШЕНИЕ ПО МИГРАНТАМ

Молдавский лидер рассказал Володину, что Москва и Кишинев готовят соглашение в контексте мигрантов. По словам Додона, оно "будет подписано в ближайшее время". "Вы знаете, что в РФ работают более 500 тысяч наших сограждан. Для нас очень важно, чтобы здесь, в России, они получали социальную помощь, которую получают граждане РФ и граждане других стран", — сказал президент.

Он отметил, что благодаря предшествующим договоренностям с президентом РФ было принято решение об амнистии для некоторых категорий мигрантов. "Надеюсь, что будут и следующие шаги по амнистированию тех граждан, которые не могут въехать сейчас в Россию", — добавил молдавский лидер. В среду Додон также обсудил перспективы развития двусторонних отношений со статс-секретарем – замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.

IN VINO VERITAS

Между тем 10 мая Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов продукции молдавского винодельческого предприятия "Крикова". Как сообщается на сайте ведомства, специалисты Роспотребнадзора завершили экспертизу представленной документации и лабораторные исследования образцов винодельческой продукции комбината по производству вин "Крикова" (SA "CRICOVA" Республика Молдова).

"По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин "Крикова" (SA "CRICOVA") разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию", — отмечалось в сообщении. Как заявил РИА Новости политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, "визит Додона показывает его, как президента, стремление установить выгодные для Молдавии отношения с Россией".

"От торговой войны и той изоляции, в которую Молдавия попала, проигрывала, прежде всего, она, а не Россия", — отметил эксперт. "Другое дело, что политически Додон пока не сможет, в силу того, что Молдова – парламентская республика, принять целый ряд решений", — указал он. По его мнению, ключевым событием в этой связи должны стать предстоящие парламентские выборы в Молдавии.

"Если на этих выборах социалисты и пророссийские силы, которые будут проходить уже по смешанной системе, смогут получить большинство в парламенте, тогда те наработки и позитивные сигналы, которые мы наблюдаем, могут быть воплощены уже в конкретные политические решения", — заключил Добромелов.