Сегодня в Кишиневе стартует сбор подписей за отставку Дорина Киртоакэ

Инициативная группа по организации и проведению референдума по отставке Дорина Киртоакэ приступает к работе. Сегодня в 13.00 начнется сбор подписей в поддержку плебисцита.

Первая палатка, где можно будет поставить свою подпись, будет установлена в символичном месте - прямо напротив примэрии, уже почти 10 лет возглавляемой Дорином Киртоакэ.

Как написал на своей странице в социальной сети муниципальный советник Партии социалистов Станислав Вартанян, позднее будут обнародованы и другие адреса, где горожане также смогут подписаться в поддержку проведения референдума.

Напомним, с инициативой выступила Партия социалистов. Членам инициативной группы предстоит в течение 60 дней собрать не менее 60 тысяч подписей граждан. После этого подписные листы проверит Центральная избирательная комиссия, которая вынесет свой вердикт.

Ранее председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан заявил, что Дорин Киртоакэ будет отправлен в отставку до конца 2017 года.