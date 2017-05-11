ДПМ заявила, что "с научной точки зрения" неизвестно, что такое день 9 мая"

В настоящее время нет чётко установленной правды о дне 9 мая и о том, какие события нужно отмечать в этот день. В Молдове большинство праздников, оставшихся с советских времён, имеют идеологический оттенок. Учитывая эту ситуацию, чтобы примирить общество, Демократическая партия выдвинула идею празднования в Молдове 9 мая Дня Победы над фашизмом и Дня Европы.

Такую позицию озвучил пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь в ходе публичных дебатов на тему: „9 мая – праздник, который объединяет и разъединяет”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova. По словам Виталия Гамураря, с момента обретения независимости молдавское общество очень разделено, в том числе и темой 9 мая.

„Не существует совершенно чётко установленной правды по поводу этого дня. Мы остались с традицией советского периода в отношении 9 мая, и большая часть общества согласна с тем, чтобы отмечать в этот день День Победы. С другой стороны, для Республики Молдова важна европейская концепция, в контексте того, что ею было чётко заявлено направление в виде европейской интеграции. Здесь мы должны исходить и из опыта других стран, смотреть, что празднуют этот день они, и в данном случае речь идёт о Дне Европы”, - сказал Гамурарь.

Виталие Гамурарь утверждает, что празднование двух этих праздников 9 мая является, с одной стороны, попыткой примирить общество, а с другой – призвано почтить память жертв Второй мировой войны. Пресс-секретарь ДПМ считает, что в Молдове большинство праздников, оставшихся с советских времён, имеют идеологический оттенок.

„Было бы очень хорошо, чтобы было сказано что-то очень конкретное по поводу того, что представляет собой этот день с научной точки зрения. Но и это не привело бы к реальному примирению в обществе. Молдавское общество разделено до такой степени, что не желает вести диалог по поводу „запретных” тем. На протяжении 26 лет предпринимались попытки установить истину, каждый делал это исходя из своей позиции, что не могло привести к реальному примирению. В основном мы всё ещё находимся под влиянием ностальгии советских времён”, - заключил Виталие Гамурарь.

Общественные дебаты на тему: „9 мая – праздник, который объединяет и разъединяет” стали 72-ми в цикле „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, реализуемом при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.