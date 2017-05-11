В Молдове формируют новое парламентское большинство. Кто в него войдет

Новое парламентское большинство будет сформировано из трех составляющих – Демократической партии, Либеральной партии и парламентской Европейской народной группы, а правительство будет технократическим. Как минимум такой вариант рассматривается на данный момент.

Пожелав остаться неизвестными, осведомленные источники в каждой из означенных парламентских групп сообщили корреспонденту портала Трибуна, что основным условием для участия в новой правящей коалиции является безусловная поддержка всех инициатив правительства, приоритетом которого будет евроинтеграция Республики Молдова. Также ни одна из составляющих коалиции не сможет делегировать своих представителей в новый состав правительства.

По данным источников, с этими условиями согласилась все три составляющие правящей коалиции.

Напоминаем, что лидер ДПМ Влад Плахотнюк объявил о том, что реорганизация правительства стартует на следующей неделе, а количество министерств будет сокращено с 16 до 9. Также сократится количество государственных агентств и бюро.