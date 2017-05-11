Политика Кто заменит Пиркку Тапиолу на посту посла ЕС в Молдове Петер Михалко, действующий посол Словакии в Греции, станет новым главой делегации Европейского союза в Кишиневе. Такое решение приняла верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которая утвердила кандидатуры 43 новых послов Европейского союза, пишет Politico.eu. Таким образом, Петер Михалко займет должность, занимаемую ныне Пирккой Тапиола. Сам Тапиола продолжит свою дипломатическую деятельность в Тайланде. Отметим, что Пиркка Тапиола возглавлял миссию Европейского союза в Республике Молдова с 2013 года.

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