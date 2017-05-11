Изменение избирательной системы: мнения разделились

В то время как министр юстиции Владимир Чеботарь утверждает, что, поменяв избирательную систему, Демократическая партия осуществит желание, по меньшей мере, 850 тысяч граждан с правом голоса, депутат от ПКРМ Елена Боднаренко считает заявленное демократами число подписей нереальным. Противоречащие друг другу заявления прозвучали в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Европейские партнёры, которые ставят условия в отношении изменения избирательной системы Республики Молдова, отстаивают интересы отдельных, близких к ним, политических игроков в Кишинёве. Мы не можем игнорировать интересы 850 тысяч граждан, которые хотели этого изменения. В первом чтении за смешанную избирательную систему проголосовали 74 депутата из 82, присутствовавших в зале. Это говорит о достижении широкого консенсуса”, - заявил Чеботарь.

По мнению Елены Боднаренко, демократы обманывают, когда заявляют о том, что свои подписи в поддержку одномандатной системы поставили 850 тысяч молдавских граждан. „Сегодня у нас была встреча с экспертами из Венецианской комиссии. Думаю, зарубежные партнёры понимают, что происходит в Республике Молдова, что она стала захваченным государством с больной демократией. Как показывает серьёзный соцопрос, 71 процентов респондентов считают, что государство захвачено. Так что я не верю, что 850 тысяч человек подписались за одномандатную избирательную систему”, - сообщила депутат от ПКРМ.

Депутат от ПСРМ Василе Боля в ходе передачи заявил о том, что социалисты выступили с инициативой смешанной избирательной системы, чтобы помешать демократам ввести одномандатную систему: „ДПМ проголосовала бы за одномандатную систему. Мы выдвинули идею смешанной системы, чтобы спасти партии”.