Как «протесты» оппозиции пиарят Влада Плахотнюка

Оппозиция делает рекламу Владу Плахотнюку. Кажется, такую мораль можно вынести из борьбы людей на флешмобах против изменения избирательной системы. Небольшое число людей, которые ежедневно выходят к парламенту, чтобы выразить свое несогласие с введением смешанной избирательной системой дало Плахотнюку возможность сыронизировать над «масштабностью» акций. Однако участников акции не пугает сарказм демократа, они подчеркивают, что важно не число людей, а сам факт того, что граждане занимают отличную от власти позицию, и это нужно учитывать.

Говоря о флешмобах, лидер Демократической партии (ДПМ) заметил, что самим организаторам «стыдно называть эти флешмобы протестами», имея в виду небольшое число людей на акциях. Более того, политик обвинил оппозицию в том, что именно она стоит за «протестом».

«Это крайне серьезно, что оппозиция проявляет столько трусости и не берет на себя открыто ответственность за то, что борется против граждан. Тот факт, что они не хотят предоставить людям право напрямую избирать депутатов после того, как именно они, оппозиция, на протестах в 2015 году призывали людей бороться за введение одномандатной избирательной системы. Это позор, что сейчас они прячутся за юбку неправительственных организаций, которые были ими политизированы и скомпрометировали гражданское общество, натренировав их в политической борьбе. Эти люди скомпрометировали все: протесты, гражданское общество. Им осталось скомпрометировать только фейсбук», — заявил Плахотнюк.

Демократ добавил, что ДПМ уважает право каждого на свободу выражения мнения, в том число небольшого числа участников флешмобов. Впрочем, он тут же подчеркнул, что за изменение избирательной системы подписались 850 тысяч граждан. Он также заявил, что, «согласно пяти опросам, проведенным в последние несколько месяцев, люди хотят изменить систему голосования».

В свою очередь участники акции утверждают, что Демократическая партия, по сути, не представляет позицию всех граждан, а иметь разные мнения в обществе — это естественно. В этом ключе высказался один из участников флешмоба Дмитрий Алайба.

«Мне жаль, что Демократическая партия спекулирует на этой теме и в то же время претендует на то, чтобы представлять мнение общества. Быть протиив одного закона ещё не значит быть политически пристрастным. ДПМ находится в положении Партии коммунистов десятилетней давности, когда у ПКРМ была вся власть. Это нормально, что есть разные стороны, разные группы интересов, у которых общее мнение. Представителям Демпартии следовало бы сходить на тренинги и кофе-брейки, чтобы понять, что означает быть в политике и иметь мнение по поводу намерений власти», — сказал он Deschide.MD.

Похожее мнение высказал и Директор программ по мониторингу за демократическими процессами в Promo-LEX Павел Постикэ. По его словам, важнее всего в этих акциях — показать власти, что есть и другие мнения. Цель заведомо напрасная, учитывая, что, как мы писали выше, Плахотнюк заявил, что ДПМ уважает право каждого на свободу выражения мнения, в том число небольшого числа участников флешмобов.

«Гражданское общество попросило, в первую очередь, изменить избирательное законодательство и устранить недостатки, обнаруженные в системе, после чего вернуться к теме избирательной системы. Конституционный суд направил парламенту ноты с рекомендациями, однако они не были выполнены. Протест ведется в том числе против этого. Что касается числа протестующих, то это не показатель. Не имеет значение, сколько людей пришло, хоть два или три. Важнее всего в этой акции протеста — показать власти, что есть и другие мнения, которые не поддерживают выдвинутое предложение. Поэтому я не вижу проблемы в количестве участников. Для меня это много людей. Например, против законопроекта о налоговой амнистии перед парламентом собралось 40 человек. Важно показать свое несогласие», — утверждает эксперт.

Ни Дмитрий Алайба, ни Павел Постикэ не захотели комментировать обвинения председателя ДПМ о политизации гражданского общества, которое осуждает смешанную избирательную систему.

Мнение «оппозиционеров» совпало с точкой зрения лидера Платформы DA Андрея Нэстасе, который накануне на пресс-конференции заявил, что формирование поддержит любую акцию протеста.

«Что касается присутствия, этот вопрос нужно адресовать организаторам. Мы поддерживаем любую акцию, будь-то марш или флешмоб. 14 мая перед парламентом состоится протест, организованный гражданским обществом. Тот факт, что нас не очень много, не так важен. Платформа DA представляет самую активную часть общества, мы будем протестовать до тех пор, пока не спасем нашу страну от этой преступной клики, которая устраивает цирк и иногда бросает нам бублик. Но людям достается лишь дырка, потому что они съедают и бубулик», — сказал он.

Единственная, кого, кажется, смущает небольшое число людей, осуждающих смешанную избирательную систему, была Майя Санду. По крайней мере, такой вывод можно сделать из её письма к руководству Телерадио-Молдова. Лидер партии «Действие и солидарность» попросила выделить ей эфирное время, чтобы обратиться к гражданам. Политик дала понять, что низкий уровень мобилизации против введения смешанной системы можно объяснить недостаточным освещением её посланий. Руководство общественного телеканал не было найдено для комментариев.

Позиции по смешанной системе разделились и внутри нескольких десятков неправительственных организаций, о некоторых из них стало известно впервые именно сейчас. Так, 20 НПО подписали совместное заявление, в котором просят парламент отказаться от введения одномандатной и смешанной избирательных систем. По мнению организаций, демократам будет легче подкупать депутатов. Ещё 53 неправительственные организации и общественные ассоциации подписали публичное заявление, в котором благодарят за вносимые изменения. Они призвали политиков изменить избирательную систему, учитывая рекомендации Венецианской комиссии.

5 мая законопроект о переходе на одномандатную избирательную систему неожиданно включили в повестку заседания парламента. Тогда либералы заявили, что документ не обсуждался в профильных комиссиях и покинули зал заседаний в знак протеста. Коммунисты не принимали участие в заседании, так как занимались подготовкой праздничных мероприятий, а из либерал-демократов присутствовал только Юрие Цап. Против одномандатной избирательной системы «боролись» только социалисты, которые предложили рассмотреть на заседании парламента свой законопроект о введении смешанной системы.

По итогам обсуждения оба проекта поставили на голосование. Одномандатную систему голосования Демпартии поддержали 52 депутата, смешанную Додона — 74. Позднее было предложено объединить проекты на базе законопроекта социалистов. Инициативу поддержали 74 депутата.

С 6 мая неправительственные организации начали проводить флешмобы против законопроекта. В них приняли участие представители нескольких политических партий, в том числе ПДС, Платформы DA, ЛДПМ и «Нашей партии».