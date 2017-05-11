Пропавший 9 мая ребенок еще не найден

Ребенок двух лет из населенного пункта Бобулешть района Флорешть, исчезнувший 9 мая еще не найден. Полицейские вместе с жителями проверили пустые дома, колодца и другие укромные места, но безрезультатно.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Флорешть Дина Фомина заявила для IPN, что патрульные инспекторы проверили каждый автомобиль, который въехал и выехал из населенного пункта. Полицейские по-прежнему находятся в населенном пункте.

Пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу заявила, что водолазы исследовали шесть километров по обе стороны реки Реут, в районе, где ребенка видели в последний раз, но ничего не обнаружили.

Двухлетний ребенок пропал 9 мая, а звонок в полицию поступил примерно в 16.00. Малыш отправился на прогулку вместе с соседским ребенком. Детей видела соседка, которая в какой-то момент заметила, что остался только один ребенок. Мать пропавшего мальчика сказала, что оставили его без присмотра на очень короткое время. Семья живет в непосредственной близости от реки.

Граждан, которым известна какая-то информация о месте пребывания ребенка или детали этого дела, просят звонить в службу 901 или 902.