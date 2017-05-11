Киртоакэ про референдум социалистов: Это политические и предвыборные действия

Мэр столицы Дорин Киртоакэ считает, что инициатива Партии социалистов об организации и проведении референдума по его отставке — это политическая и предвыборная акция. Об этом градоначальник заявил сегодня на заседании Муниципального совета Кишинева.

«То, что сегодня произошло [установка палатки для сбора подписей, — прим.] демонстрирует, что это политическое, предвыборное действие, которое не имеет ничего общего с их требованиями. Мы не комментируем и не участвуем в подобных действиях, которые они постоянно проводят последние 8-10 лет, не желая беспокоиться о настоящих проблемах граждан», — сказал Киртоакэ.

Сегодня суд столичного сектора Буюканы передал сегодня подписные листы и удостоверения членам инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.

Сбором подписей будут заниматься 460 человек. За 60 дней им нужно собрать примерно 63 тысячи подписей. После того, как инициативная группа наберет нужно число подписей, они представят их в суд. После проверки, которая длится до 15 дней, документы будут представлены в ЦИК. Центризбирком должен будет назвать дату проведения плебисцита и сформировать избирательные участки.

По словам социалистов, местный референдум, вероятнее всего, пройдет в октябре. В случае проведения плебисцита, Киртоакэ можно будет отправить в отставку, если это решение поддержат по меньшей мере 163,5 тыс. человек.