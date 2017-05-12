Второе пришествие Плахотнюка из тени

Василиса Фрунзе

В столице день Европы в этом году впервые не был днем самоутверждения Дорина Киртоакэ. «Европримара», когда-то дававшего в начале мая традиционный отчет кишиневцам о проделанной работе, так запугали арестами его приближенных, что он даже не появился на людях. А на площадь Великого национального собрания торжественно приплыл в колонне людей в белых кепках политик, которого его личные масс-медиа уже беззастенчиво именуют «главным человеком страны».

10 мая в ходе общественных дебатов, прошедших при поддержке фонда Ханнса Зайделя, представитель ДПМ цинично заявил, что «с научной точки зрения» неизвестно, что такое праздник 9 мая: якобы «нет чётко установленной правды о дне 9 мая и о том, какие события нужно отмечать». ДПМ выдвинула идею одновременного празднования 9 мая дня Победы над фашизмом и дня Европы, заявил пресс-секретарь партии Виталие Гамурарь: «Для Молдовы важна европейская концепция… мы должны исходить и из опыта других стран, смотреть, что празднуют этот день они». Гамурарь заявил, что так якобы можно примирить общество. И это в духе «миротворцев» из ДПМ.

9 мая колонна демократов прошла мимо Мемориала, проигнорировав его. Сотни участников акции были привезены на автобусах со всех концов страны. Всем выдали белые кепки. У бывшего кинотеатра «40 лет ВЛКСМ» собралась внушительная колонна. Она миновала Мемориал и двинулась в центр, где к «белокепочникам» присоединился лидер ДПМ Влад Плахотнюк. В первой ряду рядом с ним шли «почетный демократ» Думитру Дьяков, экс-председатель партии Мариан Лупу, а также Сергей Яралов, Константин Ботнарь и другие демократы.

Впервые Влад Плахотнюк появился на людях столь публично и пафосно. Правда, на трибуне, установленной на ПВНС, он вел себя как человек, не привыкший к публичным выступлениям: ошарашенно озирался по сторонам, явно удивляясь делу рук своих. Но уверенность придет. Уже 9 мая Плахотнюк ясно дал понять, что это он, «первый человек страны», подарил кишиневцам дорогой концерт.

В этот день Рrivesc.eu вел репортаж только об акции ДПМ, а на всех телеканалах медиа-империи Плахотнюка показывали только «белокепочников», вскользь упоминали об акции коммунистов и ни слова не говорили о массовом марше социалистов.

Как ДПМ выводит на улицы людей – все знают. Почему люди идут – тоже хорошо известно. Когда на трибуне ПВНС появился некий Петр Донцов, который якобы представляет русских в Молдове, многим стало стыдно: он в пояс поклонился руководителям ДПМ в знак благодарности. Видимо, за 25 лет выдавить из себя раба не удалось.

Однако все это только начало, эффектная прелюдия.

Плахотнюк, который сегодня еще никто, просто лидер одной из партий, ясно выражает свое намерение стать, наконец, официально первым лицом. Предыдущий его выход из тени закончился тем, что в 2013 году он оставил пост вице-спикера, ушел в тень, чтобы заняться отмыванием имиджа и вернуться уже в другом образе. «Опустив» главного политического соперника Влада Филата, Плахотнюк за последние годы радикально подчистил политическое поле. И теперь предлагает обществу свой новый сценарий.

Демпартия даже не скрывает того факта, что достигнутый в парламенте «компромисс» по смешанной системе выборов на 2018 год – только начало: Канду открыто заявил, что в 2022 году выборы в законодательный орган пройдут уже по одномандатной системе, что якобы будет выражением воли 850 тысяч граждан, которые подписались под изменениями. Все понимают, что собрать такое количество подписей под призывом ввести одномандатную систему нереально. Как понимают и то, что сопротивляться этой наглой узурпации власти больше некому, и что грядет окончательное торжество человека-кукловода, который будет дергать за ниточки и парламент, и правительство.

Демпартия открыто говорит о том, что никакие советы Венецианской комиссии и европейских партнеров не заставят ее сойти с намеченного пути. Объявленная реформа структуры правительства, сокращение числа министерств с 16 до девяти – способ распустить кабинет министров и сформировать новый, который может уже возглавить Влад Плахотнюк. И неважно, что перемены осуществляются в разгар бюджетного года, что перед этим были существенно повышены зарплаты чиновников, которым теперь придется платить огромные компенсации при увольнении. Не имеет значения для ДПМ и то, что будут полностью разгромлены министерства, реализующие социальную политику, в частности, политику в области здравоохранения.

71 процент опрошенных недавно граждан считает, что государство захвачено. Об этом говорит и оппозиция, которая только и может, что говорить. Плахотнюк открыто поиздевался над правыми, сказав, что они уже даже не пользуются словом «протест», именуя «флэш-мобом» свои жалкие вспышки недовольства, на которые приходит горстка людей. И это правда. После позорного провала акций с палатками на ПВНС на площадь больше никто не придет.

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, мы передали европейским структурам часть своего суверенитета в надежде на то, что «Европа нам поможет». Поможет сделать что - стать свободными людьми?

Но Европа уже имеет опыт сотрудничества в Молдове с авторитарным режимом Воронина. И будет сотрудничать с любым диктатором, который станет размахивать голубым флагом со звездами.

А вы чего хотели?