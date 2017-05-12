12 Мая 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Майя Санду: Эксперты Венецианской комиссии поняли, что у нас происходит
12.05.2017

Проект о смешанной избирательной системе является сделкой между лидером Демократической партии Владом Плахотнюком и президентом Игорем Додоном, направленной на то, чтобы обеспечить себе власть в парламенте следующего созыва. Такое заявление сделала лидер Партии действия и солидарности в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Плахотнюк помог Додону стать президентом, теперь очередь Додона помочь Плахотнюку. Опросы показывают, что ДПМ набрала бы на парламентских выборах не более 4 процентов. Поэтому они задумали изменить избирательную систему и сделать возможной фальсификацию выборов”, - заявила Майя Санду.

Говоря о встрече, которая состоялась у неё с экспертами Венецианской комиссии, находящимися с визитом в Кишинёве, председатель ПДС сообщила, что гости задали ей ряд вопросов по поводу политической ситуации в стране, финансирования партий, контекста избирательной системы и происходящего в Молдове в целом. „Они поняли, что у нас происходит, и остались от этого не в восторге”, - сказала она.

Эксперт в области конституционного права Виталие Катанэ в ходе той же передачи сообщил, что экспертам Венецианской комиссии предстоит провести оценку демократичности законопроекта об изменении избирательной системы, чтобы определить, соответствуют ли положения этого документа европейским нормам.


 
Количество просмотров:
49
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.