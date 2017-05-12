Майя Санду: Эксперты Венецианской комиссии поняли, что у нас происходит

Проект о смешанной избирательной системе является сделкой между лидером Демократической партии Владом Плахотнюком и президентом Игорем Додоном, направленной на то, чтобы обеспечить себе власть в парламенте следующего созыва. Такое заявление сделала лидер Партии действия и солидарности в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Плахотнюк помог Додону стать президентом, теперь очередь Додона помочь Плахотнюку. Опросы показывают, что ДПМ набрала бы на парламентских выборах не более 4 процентов. Поэтому они задумали изменить избирательную систему и сделать возможной фальсификацию выборов”, - заявила Майя Санду.

Говоря о встрече, которая состоялась у неё с экспертами Венецианской комиссии, находящимися с визитом в Кишинёве, председатель ПДС сообщила, что гости задали ей ряд вопросов по поводу политической ситуации в стране, финансирования партий, контекста избирательной системы и происходящего в Молдове в целом. „Они поняли, что у нас происходит, и остались от этого не в восторге”, - сказала она.

Эксперт в области конституционного права Виталие Катанэ в ходе той же передачи сообщил, что экспертам Венецианской комиссии предстоит провести оценку демократичности законопроекта об изменении избирательной системы, чтобы определить, соответствуют ли положения этого документа европейским нормам.