Каждый второй житель Молдовы страдает избыточным весом или ожирением

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Здоровье
Каждый второй житель нашей страны страдает избыточным весом. Такие данные приводит Национальный центр общественного здоровья по случаю европейских дней "Движение во имя здоровья и борьбы с ожирением". ВОЗ разместила Молдову на 72-м место в списке 188 государств с самым большим количеством полных людей.
В городах избыточным весом страдают 16 процентов жителей, в сельской местности - чуть менее 15%. Чаще лишние килограммы набирают женщины - таких 17%, мужчин - немногим более 13%.
Вес выше нормы, в основном, у людей от 45 до 65 лет. В то же время почти 60% наших соотечествеников старше 15 лет ведут сидячий образ жизни.
Спортом занимаются примерно 11% мужчин и около 10% женщин.
ВОЗ отмечает, что лишний вес стал более распространенной проблемой, чем недоедание и инфекционные заболевания.
Без радикальных мер по предупреждению и лечению ожирения, к 2025 году страдать избыточным весом будет больше половины населения Планеты. Сейчас он уносит ежегодно почти три миллиона человеческих жизней. Основная причина лишнего веса - малоподвижность и чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара.
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