Каждый второй житель Молдовы страдает избыточным весом или ожирением

Каждый второй житель нашей страны страдает избыточным весом. Такие данные приводит Национальный центр общественного здоровья по случаю европейских дней "Движение во имя здоровья и борьбы с ожирением". ВОЗ разместила Молдову на 72-м место в списке 188 государств с самым большим количеством полных людей.

В городах избыточным весом страдают 16 процентов жителей, в сельской местности - чуть менее 15%. Чаще лишние килограммы набирают женщины - таких 17%, мужчин - немногим более 13%.

Вес выше нормы, в основном, у людей от 45 до 65 лет. В то же время почти 60% наших соотечествеников старше 15 лет ведут сидячий образ жизни.

Спортом занимаются примерно 11% мужчин и около 10% женщин.

ВОЗ отмечает, что лишний вес стал более распространенной проблемой, чем недоедание и инфекционные заболевания.

Без радикальных мер по предупреждению и лечению ожирения, к 2025 году страдать избыточным весом будет больше половины населения Планеты. Сейчас он уносит ежегодно почти три миллиона человеческих жизней. Основная причина лишнего веса - малоподвижность и чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара.