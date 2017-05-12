150 столичных ребят примут участие в любительском чемпионате по футболу

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Спорт
Радость, нетерпение и спортивный азарт - такой коктейль эмоций подарят 150-ти столичным детям филантропы из Фонда «Боско». Ближайшие три дня ребята смогут провести на футбольном поле. Маленьким любителям спорта в рекордные сроки предстоит научиться этой красивой и сложной командной игре. Чемпионат пройдет под патронатом посольств Италии, Польши и Венгрии.
Чемпионат по футболу для ребят организовал фонд "Дон Боско", инициаторы хотели доставить радость детям из уязвимых семей. Однако игра преследует и другую немаловажную цель - обучение юного поколения.
"Радость от участия - это уже немало. Радость от уважения, которое испытывают к тебе и испытываешь ты в отношении других. С Доном Боско дружеская игра помогает вырасти. Это плюс и для общества - растить людей, знающих что такое уважение", - сказал представитель фонда "Дон Боско" Тициано Баракко.
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