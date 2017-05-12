12 Мая 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
150 столичных ребят примут участие в любительском чемпионате по футболу
12.05.2017

Радость, нетерпение и спортивный азарт - такой коктейль эмоций подарят 150-ти столичным детям филантропы из Фонда «Боско». Ближайшие три дня ребята смогут провести на футбольном поле. Маленьким любителям спорта в рекордные сроки предстоит научиться этой красивой и сложной командной игре. Чемпионат пройдет под патронатом посольств Италии, Польши и Венгрии.

Чемпионат по футболу для ребят организовал фонд "Дон Боско", инициаторы хотели доставить радость детям из уязвимых семей. Однако игра преследует и другую немаловажную цель - обучение юного поколения. 

"Радость от участия - это уже немало. Радость от уважения, которое испытывают к тебе и испытываешь ты в отношении других. С Доном Боско дружеская игра помогает вырасти. Это плюс и для общества - растить людей, знающих что такое уважение", - сказал представитель фонда "Дон Боско" Тициано Баракко.

"У чемпионата есть четкая социальная цель - поддержка детей из уязвимых семей. Участие принимают дети, которые не занимаются футболом профессионально, это мотивирует их объединяться в команды и участвовать", - отметил посол Венгрии в Молдове Матьяш Силайди.

Запись участников завершилась девятого мая. Из всех желающих побороться за главный приз выбрали 150 детей в возрасте от девяти до 17-ти лет. Сейчас 18 команд активно тренируются. Мероприятия с нетерпением ожидают и сами организаторы.

Матчи проведут с 14 по 21 мая в центре Дон Боско на столичной улице Мунчешть. Поболеть за футболистов может любой желающий. По итогам лучшим из лучших посольства Венгрии, Польши и Италии вручат премии, также для игроков организуют праздничный стол. Детский чемпионат Дон Боско проводится в шестой раз.


 
Количество просмотров:
39
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.