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Экономика
Верить ли прогнозам Всемирного банка по экономике Молдовы
12.05.2017

 Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Молдовы в 2017 году на уровне 4%. Это следует из обзора по экономике стран Европы и Центральной Азии, опубликованного организацией в четверг.

Таким образом, международная финансовая структура улучшила свои ожидания в отношении показателей нашей страны. В подготовленном ВБ в начале этого года отчете "Глобальные экономические перспективы 2017" рост экономики Молдовы на текущий год составлял лишь 2,8%.

Положительная динамика, как ожидают экономисты ВБ, будут связаны с показателями в аграрном секторе, которые будут стимулировать экспорт и создание новых рабочих мест. Правда, эксперты международной финорганизации не учли, что аномальные снегопады, которые обрушились на республику в конце апреля, нанесли серьезный урон сельскому хозяйству страны. Как ранее заявлял вице-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Юрие Ушурелу, в результате стихии пострадали как сады, так и полевые культуры. По его словам, "в первую очередь, пострадали сады и виноградники.

Из полевых культур больше всего пострадал рапс. Проблема в том, что сейчас был активный рост. Пшеница кое-где еще покрыта снегом, но уже видно, что она не так сильно пострадала". Согласно оценкам Всемирного банка, в 2018 году экономический рост в нашей республике составит 3,7% (предыдущий прогноз — 3,3%). Между тем специалисты Всемирного банка пересмотрели прогноз на 2019 год в сторону понижения — 3,5% против 3,7%. ВБ также прогнозирует в этом году инфляцию на уровне 5,3%, а в следующем — 4,8%. Согласно ожиданиям экспертов Всемирного банка, показатели инфляции ухудшаться в 2019 году в республике составит 5%.


 
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