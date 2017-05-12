Президент АНМ и его супруга - фигуранты уголовного дела по незаконным зарплатам и премиям

Кишиневская Апелляционная Палата на сегодняшнем заседании вынесла постановление отклоняющее обращение супруг Дука, Марии и Георге, по решению Кишиневского Суда по инициации Антикоррупционной Прокуратурой уголовного следствия в отношении супругов. Таким образом, ректор Университета МАН и его жена становятся фигурантами уголовного дела, уточняет realitatea.md.

„С сегодняшнего дня, Георге Дука и Мария Дука становятся фигурантами уголовного преследования открытого Антикоррупционной прокуратурой, в соответствии с положениями статьи 327 УК РМ – Превышение полномочий или превышение власти, статьи 328 УК РМ – Превышение власти или превышение служебных полномочий, а также, статьи 329 УК РМ, Халатное отношение к работе, и рискуют получить до 10 лет лишения свободы. Следствие будет вестись по факту незаконного получения завышенных заработных плат супругами Дука, со счетов бюджетных организаций, подчиненных АНМ»,- заявил Илья Доника, сотрудник АП.

Realitatea.md напоминает, что в ходе осуществления проверки финансового состояния было установлено что Георге и Мария Дука, исполняя служебные полномочия в многочисленных бюджетных организациях обеспечивались заработной платой в противозаконном порядке. Несмотря на нахождение за пределами государства, Георге Дука, безо всякого на то основания получил заработную плату, в размере 11 тысяч леев, а также, другие выплаты, на общую сумму более 14 тыс. леев.

Иными словами, в период с 2011 по 2016 года, Дука был необоснованно внесен в табель по заработной плате сотрудников Института Химии АНМ, за проведение неких эксперементов в лаборатории института, за что и получил заработную плату более 63 000 леев. Кроме всего, Георге Дука стал обладателем премиальных выплат, в размере 17,5 000 леев превысив максимальный предел премиального фонда.

В свою очередь его жена, Мария Дука, периодически получала разного рода ежегодные премии, на общую сумму в 239 тыс. леев. В результате обнаруженных нарушений НАЦ установил подозрение в совершении преступления по превышению служебных полномочий при начислении и выплате пособий касающихся заработной платы, в период с 2011 по 2016 года, касающихся граждан Георге и Мария Дука.