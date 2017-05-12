Как подписаться за отставку Киртоакэ: пять ответов на пять актуальных вопросов

В Кишиневе стартовал сбор подписей за отставку генерального примара Дорина Киртоакэ.

Блокнот-Молдова публикует ответы на 5 самых распространенных в связи с этим вопросов.

1. Где можно поставить подпись?

Подпись за организацию референдума по отставке генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ можно поставить в офисах ПСРМ по следующим адресам:

Сект. Ботаника - ул. Дечебал 139 B, 2 этаж, оф. 211.

Сект. Буюкань - ул. Алба-Юлия 89/4;

Сект. Рышкань - ул. М. Костин 18/2;

Сект. Чокана - ул. А.Руссо 24/2;

Сект. Чентру - ул. 31 августа, 62.

Также поставить свои подписи можно в палатках, которые установлены по всему городу, в каждом секторе столицы, на самых оживленных улицах, а также в пригородах муниципия. Все адреса палаток можно узнать тут.

2. Когда можно поставить подпись?

Сбор подписей будет проходить ежедневно без выходных с 09.00 до 21.00.

3. Какие документы нужны?

При себе обязательно необходимо иметь только удостоверение личности.

4. Кто может подписаться?

Поставить свою подпись за проведение референдума могут граждане с пропиской в муниципии Кишинев. Граждане, прописанные в городе, могут подписаться в любом секторе столицы, а жители пригородов - только в пригороде, где они прописаны.

5. Сколько подписей и как быстро нужно собрать?

Для организации референдума инициативной группе необходимо собрать не менее 60 тысяч подписей в течение 60 дней, начиная с сегодняшнего дня.

Напомним, несколько сотен горожан уже поставили свои подписи за проведение плебисцита. Первым это сделал Президент Республики Молдова Игорь Додон. Он выразил уверенность, что в этом году Дорин Киртоакэ лишится занимаемой должности, и призвал всех граждан объединить для этого усилия.