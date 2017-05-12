Реформа кабмина / Чокан объяснил юридическую часть, Гэмурарь — политическую. Возможны новые министры

С юридической точки зрения реформа правительства, объявленная вчера Демпартией и поддержаная либерелами, предполагает изменения в одном законе. Парламентское большинство легко это сделает, после чего направит законопроект, как и любой законодательный акт, на промульгацию президенту. Глава Центра по внедрению реформ (ЦВР) Юрие Чокан в коротком интервью рассказал Deschide.MD про эту процедуру. В свою очередь пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь разъяснил политическую сторону предложения демократов. Он не исключил, что помимо объединения министерств и, как следствие, увольнения ряда министров, произойдет смена и других членов кабмина, однако этот вопрос, по его словам, ещё будет обсуждаться с партнерами по коалиции.

Юрие Чокан: С юридической точки зрения нужно внести изменения в один закон!

Прежде всего мы опубликуем беседу с Юрие Чоканом, который со своей должности решил прокомментировать исключительно технические момента.

— Как будет проходить реформа правительства с юридической точки зрения (мы говорим, в частности, о сокращении числа министерств)? В какие документы нужно внести изменения и какие институты (влияющие на решение) будут участвовать в реформе?

— Центр по внедрению реформ разработал проект Закона о правительстве в новой редакции. Мы думаем, что этот проект нужно обсудить и утвердить, так как это важный элемент в процедуре внедрения. Параллельно с обсуждение и утверждением этого закона начнется и конституциональная процедура перестановок в правительстве (назначение и отставка министров) с тем, чтобы новая структура правительства соответствовала форме, утвержденной в рамках реформы.

— Предполагает ли эта реформа отставку действующего правительства и утверждение другого? Или увольнение отдельных министров?

— Структурная реформа правительства не предполагает отставку действующего кабмина. Конституция Республики Молдова четко оговаривает процедуру правительственных перестановок, в рамках которых можно отправлять отставку одного или нескольких министров.

— Сколько времени потребуется на оптимизацию институтов и сотрудников? Получится ли успеть до нового бюджетного года? К слову, сколько удастся сэкономить в результате реформы?

— Премьер-министр Павел Филип заявил, что правительство планирует утвердить проект бюджета на 2018 год на базе новой правительственной структуре. Это означает, что оптимизация на институциональном уровне должно быть завершено летом этого года. Конечно, потребуются месяцы на то, чтобы внутри ведомств все «устроилось», но это не будет мешать работе министерств и подведомственных агентств. Что касается экономии, то такой подход ошибочен. Суть реформы не в том, чтобы сэкономить бюджетные средства, а в создании динамичной и гибкой центральной публичной администрации, которая будет основываться на профессионализме и совершенствовании, которая будет готова выстоять перед любой провокацией и способна предоставить гражданам услуги высокого качества.

— Сколько чиновников попадут под сокращение? По каким критериям будет проводиться оптимизация? Предусмотрены какие-то компенсации уволенным сотрудникам?

— Любая реформа, основанная на оптимизации, в том числе реформа центральной публичной администрации, неизбежно приведет к сокращению числа государственных служащих, чего давно хочет большинство граждан. Нужно отметить, что в госбюджете учтены расходы на возможную выплату компенсаций в связи с уходом с госслужбы. Пока рано называть точное число людей, которые попадут под сокращение. Критерием отбора будут индивидуальные и профессиональные качества чиновников. К слову, только в первый год после реформы планируется увеличить зарплату оставшихся госслужащих на 70-80%.

— В какой мере реформа правительства повлияет на новую административно-территориальную карту? Она уже определена?

— Реформа центральной публичной администрации не предполагает немедленного утверждения новой карты административно-территориального деления. Но вместе со структурной реформой правительства будет реформирована и процедура предоставления децентрализованных услуг, а их модернизация в перспективе приведет к кристаллизации взглядов на административно-территориальную реформу и, следовательно, реформу местной публичной администрации. Но это уже другой этап повестки правительства, о котором мы, возможно, поговорим в другой раз.

Виталий Гэмурарь: Не исключена замена некоторых министров

В другой беседе, на этот раз о политической стороне проекта, пресс-секретарь Демократической партии Виталий Гэмурарь сообщил Deschide.MD, что не исключает замены некоторых министров, в том числе технократов.

— Господин Плахотнюк накануне заявил, что откажется от политического деления должностей в правительстве. Следует ожидать изменений в составе кабмина?

— Отказ от политического деления должностей предполагает, что если партнеры по коалиции предложат кандидата, который удовлетворяет критериям и имеет рекомендации, а рекомендующий берет на себя ответственность за этого человека, то Демпартия будет настаивать на этом претенденте. Это правило действительно как для ДПМ, так и для других партнеров по коалиции. Разговоры на эту тему будут вестись открыто, чтобы было понятно, какие заслуги и способности у кандидатов. Мы сказали, что не хотим политического деления, какое было сейчас. Мы не отказались от слова «технократ», но, в принципе, в этом и идея — тот, кого назначают на должность министра, должен быть очень хорошим менеджером и соответствовать ожиданиям.

— То есть, мы делаем вывод, что в составе правительства будут изменения?

— Не исключено. Я не могу точно сказать, сколько человек останется в действующем правительстве. Возможно, большинство из нынешнего кабмина, но могут появиться и новые люди. Это ещё обсуждается.

— Обсуждалось ли уже возможное назначение новых министров с президентом Игорем Додоном, чтобы получить гарантии, что он подпишет указы о назначении и не повторится игнорирование Конституции, как в случае с министром обороны?

— Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, потмоу что не знаю. Могу только сказать, что ни в правительстве, ни в коалиции, на в партии ещё не обсуждались конкретные имена.