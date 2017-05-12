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Канду: Новый вице-председатель парламента должен быть от оппозиции
12.05.2017

 Председатель парламента считает, что новый вице-председатель парламента должен представлять парламентскую оппозицию. Кроме того, Канду высказал пожелание, чтобы кресло в президиуме парламента заняла женщина.

Спикер парламента Андриан Канду сообщил о том, что ведет консультации с парламентскими фракциями и группами по вопросы избрания нового вице-председателя законодательного органа.

"Вчера я инициировал дискуссию с парламентским фракциями и группами, включая оппозицию, с тем чтобы найти подходящую кандидатуру вице-спикера и предложить ее парламенту. После того как будут закончены все консультации, я внесу соответствующее решение. Как и ранее, я считаю, что новый вице-председатель должен быть от оппозиции и предпочтительно, чтобы это была женщина" - рассказал Канду.

Напомним, должность вице-председателя парламента РМ стала вакантной после того, как занимавшая этот пост Лилиана Палихович сложила депутатский мандат.


 
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