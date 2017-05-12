Общество Сюрприз от Корины Фусу: В молдавских школах появится новый предмет Министерство просвещения одобрило введение нового предмета для школьников с 10 по 12 классы Факультативный предмет называется «Введение в интеллектуальную собственность». Предмет направлен на продвижение знаний в области интеллектуальной собственности среди учащихся учебных заведений Молдовы. Курс рассчитан на 34 часа для учеников реального и гуманитарного профилей. Неизвестно, как сами ученики отнесутся к такому предмету. А пока Фусу делает все возможное, чтобы отвести внимание людей от реальных проблем, и занимается псевдореформами.

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