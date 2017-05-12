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Общество
Сюрприз от Корины Фусу: В молдавских школах появится новый предмет
12.05.2017

Министерство просвещения одобрило введение нового предмета для школьников с 10 по 12 классы

 Факультативный предмет называется «Введение в интеллектуальную собственность». Предмет направлен на продвижение знаний в области интеллектуальной собственности среди учащихся учебных заведений Молдовы.

Курс рассчитан на 34 часа для учеников реального и гуманитарного профилей.

Неизвестно, как сами ученики отнесутся к такому предмету. А пока Фусу делает все возможное, чтобы отвести внимание людей от реальных проблем, и занимается псевдореформами.


 
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