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Общество
Министерство просвещения одобрило введение нового предмета для школьников с 10 по 12 классы
Факультативный предмет называется «Введение в интеллектуальную собственность». Предмет направлен на продвижение знаний в области интеллектуальной собственности среди учащихся учебных заведений Молдовы.
Курс рассчитан на 34 часа для учеников реального и гуманитарного профилей.
Неизвестно, как сами ученики отнесутся к такому предмету. А пока Фусу делает все возможное, чтобы отвести внимание людей от реальных проблем, и занимается псевдореформами.
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