Додон: Воронин очень ревнивый

Президент Игорь Додон считает, что ревность стала поводом для заявления лидера ПКРМ Владимира Воронина о том, что 9 мая глава страны должен был находиться не с Путиным, а со своим народом.

«Владимир Николаевич должен определиться со своей позицией. Несколько лет назад он жестко критиковал Гимпу, почему он не принял участие в параде. А теперь обиделся, почему я участвовал. Я думаю, что Владимир Николаевич очень ревнивый. Если бы Путин пригласил его на парад, он бы отправился туда на 2 месяца раньше пешком, чтобы не опоздать», — сказал Додон в парламенте, куда пришел выразить удовлетворение от ухода Александру Тэнасе из Конституционного суда.

В свою очередь Воронин сказал накануне, что 9 мая Додон должен был находиться в Молдове, рядом со своим народом, а не по правую руку от российского президента Владимира Путина. Лидер коммунистов также заявил, что проект смешанной системы — часть договоренности между Демпартией и ПСРМ о разделении Молдовы на две части.

«Всякий раз, когда у ДПМ появляются проблемы, им на помощь приходит Додон. С самого начала между ними была договоренность изменить избирательную систему на смешанную... Роль Додона заключалась в том, чтобы предложить компромиссный вариант. Последовал триумфальный консенсус. Жалки попытки Додона представить себя победителем, как будто он шизофреник. Якобы он сорвал планы Плахотнюка», — заявил Воронин.