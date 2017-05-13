Додон: У Киртоакэ два пути - или в ЗАГС, или к прокурору. Додон призвал отправить мэра «на свалку истории»

Генеральному примару Кишинева не избежать наказания за все беззакония, совершенные им за 10 лет в примэрии. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон. Он выразил твердую уверенность в отставке градоначальника в этом году.

- Есть два варианта: или он будет уволен через референдум и после сядет в тюрьму, или сразу сядет в тюрьму. Поэтому у Киртоакэ два пути, как в одном хорошем фильме: либо в ЗАГС, либо к прокурору. Других вариантов нет, - сказал он.

11 мая в столице стартовал сбор подписей в поддержку проведения референдума по отставке генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ. Первым подпись поставил глава государства.

Игорь Додон призвал всех жителей столицы объединить усилия для того, чтобы отправить градоначальника на "свалку истории" и выбрать нового, действительно компетентного руководителя.