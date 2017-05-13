Игорь Додон: Трудно быть президентом всех

Президент Игорь Додон признался, что ему не удалось стать президентом всех граждан, как это он обещал в период предвыборной кампании. Он отметил также, что находящуюся в Приднестровье российскую армию следует эвакуировать. Соответствующие заявления были сделаны им во время телевизионной передачи „În PROfunzime” телеканала PRO TV Chișinău, передает IPN.

,,Это очень трудно. Для того, чтобы стать президентом всех граждан, надо быть немым, не надо иметь своей позиции. Я был проинформирован о том, что состоится парад национальных меньшинств. Я не могу поддерживать этих людей. Социологические исследования показывают, что все больше граждан доверяют институту президента, самому президенту”, cказал глава государства.

Отвечая на вопрос о российских войсках в Приднестровье, Игорь Додон ответил: ,,Большинство находящихся там войск это миротворческие силы. Как только мы решим приднестровскую проблему, я буду настаивать, чтобы эти войска были эвакуированы. Республика Молдова является нейтральной страной и не должна иметь иностранных войск на своей территории”.

Президент Додон выразил уверенность в том, что ПСРМ будет иметь большинство в следующем Парламенте и тогда прольется свет относительно кражи миллиарда. ,,Следствие в связи с кражей миллиарда не работает. Для этого необходимо изменить находящийся у власти политический класс, сменить генерального прокурора, чтобы всех замешанных в этом грязном деле посадили в тюрьму”.

Игорь Додон показал свой оптимизм и по поводу успеха референдума относительно отставки столичного мэра Дорина Киртоакэ и сказал, что его секретарь Ион Чебан является кандидатом социалистов для замены действующего примара. „Дорин Киртоакэ будет отправлен в отставку. И у него два пути: либо он окажется в тюрьме до отправления в отставку, или попадет в тюрьму после увольнения”, сказал глава государства.