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Здоровье
В Румынии от кори скончались 25 человек
13.05.2017

В Румынии отмечается рост смертности от кори. С сентября прошлого года и до сих пор от этой болезни скончались 25 человек. Последняя смерть зарегистрирована в уезде Бихор. 

Там скончался двухлетний мальчик. Тем временем Минздрав соседней страны сообщил, что в ближайшее время в аптеки и медицинские центры доставят 10 тысяч доз вакцины от кори. Ещё 100 тысяч - должны доставить в Румынию из-за границы. Однако многие родители выступают против вакцинации детей.

Министр здравоохранения Флориан-Дорел Бодог отметил, что уважает их решение, но они должны быть осознавать последствия.


 
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