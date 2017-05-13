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Политика
Блогер: Григорий Петренко консультирует Майю Санду в организации протестов
13.05.2017

Лидер экстремистской организации "Антифа" Григорий Петренко консультирует Майю Санду в организации протестов. Об этом пишет блогер Евгений Лукьянюк. По его словам, Петренко вчера вечером участвовал в совещании в офисе Партии действия и солидарности. А на сегодняшней пресс-конференции Майя Санду не дала четкого ответа на вопрос, был ли Петренко на этой встрече. 

"Знаю, что было заседание людей, ответственных за координацию действий. Не думаю, что Петренко был в нашем офисе. Он - человек с очень политизированными взглядами. Пока я была в офисе, Петренко здесь не было. Не думаю, что был", - сказала председатель PAS Майя Санду. 

По словам блогера Евгения Лукьянюка, в заседании участвовали лидеры непарламентской оппозиции и представители неправительственных организаций. Обсуждали они причины отсутствия интереса к протестам, которые оказались малочисленными. Григорий Петренко тоже дал сегодня пресс-конференцию, на которой говорил о протестах.


 
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