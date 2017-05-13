В Минсельхозе называют недостоверными сведения об ущербе от снегопада

Аграрии подсчитали окончательный ущерб от апрельской стихии. Минсельхозу была представлена цифра в 35 тысяч гектаров угодий. В ведомстве, однако, заявляют, что этим данным не доверяют, и что они еще могут измениться. По словам чиновников, на оценку урона повлияло привычное в наших краях явление - нанашизм. Министерство планирует провести новую экспертизу, чтобы прояснить картину.

"Мы отправились на места, проверили некоторые плантации, которые, по информации из управлений, были пострадали на 100%. Однако, на самом деле, к большому нашему удивлению по поводу безответственности, проявляющейся на местах, эти плантации пострадали, максимум, на пять - десять процентов", - сказал глава управления минсельхоза Василий Шарбан.

В министерстве намерены создать две комиссии, которые в течение трех недель произведут переоценку ущерба. В ведомстве отмечают, что сейчас большая часть сведений не соответствует действительности. Впрочем, в министерстве еще не решили, что делать с чиновниками, предоставившими неверную информацию.

"В случае, когда создаются определенные комиссии, учитывается не только профессионализм, но и иные моменты, можем сказать - кумовство. Включают недостоверные данные, даже не отправляясь на места. В большинстве случаев мы установили, что констатирующие акты были составлены на базе информации, собранной по телефону у экономических агентов", - отметил Василий Шарбан.

Поскольку министерство не располагает достоверной статистикой, поэтому оно не может оценить общие потери сельского хозяйства.

"Мы не можем сказать, какова степень ущерба, нанесенного фруктовым садам, поскольку не было свободного осыпания фруктов. Кода происходит свободное осыпание фруктов, мы можем приблизительно сказать, какова степень повреждения. Исходя из этого, у нас будут данные о пострадавших объемах в целом по стране, и по стоимости", - отметил глава управления минсельхоза.

На данный момент ясно лишь, что от заморозков и снегопада и снегопада пострадали орехи, сливы, черешня и абрикосы. Впрочем, определяя объем субсидий, чиновники примут во внимание и риски, которые взяли на себя производители.

"Многое из того, что, как было заявлено, замерзло, находилось в неподходящих местах. То есть, посадка не была разрешена. Но "здесь моя земля, здесь я хочу посадить сад и меня не интересует". Тогда почему ты суешь руку в карман государства, если ты взял на себя этот риск?", - сказал вице-министр сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

От циклона, обрушившегося на Молдову 20 и 21 апреля, больше всего пострадали Кантемирский, Кагульский, Каушанский, Каларашский районы и Гагаузия.