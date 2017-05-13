Алина Руссу: ЦИК готова к проведению любого плебисцита

Андриана Кептине

В интервью порталу ТРИБУНА председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алина Руссу рассказала о финансовых отчетах политических партий, финансировании избирательных кампаний, планирующемся изменении избирательной системы, инициативе главы государства провести республиканский референдум в сентябре и о возможном проведении референдума по вопросу отставки генерального примара Кишинева.

Т.: Недавно истек срок представления политическими партиями финансовых отчетов. Каковы общие выводы, которые можно сделать исходя из этих отчетов?

А.Р.: Действительно, 31 марта истек срок предоставления политическими партиями годовых отчетов о финансовой деятельности за 2016 год. В срок предоставили отчеты лишь 23 из существующих 45 политформирований, зарегистрированных в Министерстве юстиции. Позже были предоставлены еще 5 отчетов. Согласно установленным законодательством требованиям, ЦИК рассмотрит представленные отчеты, и на одном из следующих заседаний выскажется по результатам их проверки.

Т.: Исходя из уже имеющейся у Вас практики, что можете сказать о законодательстве в сфере финансовой деятельности парий? Будете ли Вы выдвигать предложения по его улучшению?

А.Р.: Как было объявлено ранее, в феврале этого года была создана межведомственная рабочая группа по разработке законопроекта по внесению поправок в Кодекс о выборах и другие смежные нормативно-правовые акты. Эта рабочая группа анализирует также и аспекты, касающиеся финансирования политических партий, избирательных кампаний, а также инициативных групп, сквозь призму корректного применения положений законодательства о выборах с целью устранения существующих упущений.

Т.: Под Вашим руководством ЦИК уже провела один национальный плебисцит – выборы президента. Что можете сказать о финансировании избирательных кампаний? Необходимы ли какие-нибудь законодательные нововведения?

А.Р.: Выборы главы государства в 2016 году выявили ряд проблем и упущений в части финансирования политических партий, которые требуют и процессуального и нормативно-правового вмешательства. Но так как ЦИК несет ответственность за финансовую отчетность политических партий, за аудит политформирований, и за отчетность в сфере финансирования избирательных кампаний, нам предстоит разработать эффективные механизмы общественного надзора и оценки соблюдения нормативной базы всеми участниками данного процесса. Считаю, что лишь общими усилиями всех заинтересованных субъектов (избирательных органов, государственных надзорных органов, политических партий, гражданского общества и СМИ) можно добиться дисциплины и прозрачности деятельности политических партий в части их финансирования. Но в первую очередь от самих партий должна исходить инициатива декларировать все свои доходы и расходы, тем более, что решения об эффективности и целесообразности расходов политических партий принимаются их руководством и в соответствии с уставом.

Т.: В этом году впервые в Молдове деятельность партий будет проверена Счетной палатой, так как, начиная с 2016 года, им предоставлено финансирование из государственного бюджета. ЦИК разделила со Счетной палатой Республики Молдова (СПРМ) свои полномочия, какое ведомство и что будет проверять?

А.Р.: Согласно положениям Кодекса о выборах и Закону о политических партиях, ЦИК является независимым органом, обеспечивающим надзор и контроль за финансированием политических партий, а это включает и надзор за финансированием деятельности политических партий и контроль финансирования избирательных кампаний. В соответствии с положениями, регулирующими деятельность политических партий, контроль за использованием ассигнований из государственного бюджета осуществляется Счетной палатой. Эта информация является составляющей ежегодного отчета о финансовом менеджменте и представляется политическими партиями Центральной избирательной комиссии.

Т.: В последнее время много обсуждается вопрос планирующегося изменения избирательной системы. Чем обернется для Центральной избирательной комиссии возможное изменение избирательной системы?

А.Р.: Я и ранее заявляла, что вопрос изменения избирательной системы является политическим, и соответственно, в качестве деполитизированного органа Центральная избирательная комиссия может высказывать свое мнение лишь в части организационно-технических вопросов. В первую очередь, считаем обязательным предельно четкую формулировку механизмов и критериев формирования одномандатных округов. Вместе с тем, самые важные процессуальные аспекты, которые ЦИК предстоит обеспечить, касаются пересмотра и корректировки соответствующих правовых норм, пересмотра и усовершенствования информационных систем, используемых в ходе выборов, а также обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.

Т.: Насколько ЦИК готова к выборам по одномандатным округам?

А.Р.: Центральная избирательная комиссия является государственным органом, созданным для реализации избирательной политики, организации и проведения выборов. В случае наличия положений о проведении всех избирательных процессов и об исполнении четко обусловленных полномочий, ЦИК готова к организации такого плебисцита.

Т.: Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с инициативой проведения республиканского референдума в сентябре. Готова ли Центральная избирательная комиссия к проведению такого референдума?

А.Р.: В рамках установленных полномочий и существующих процедур ЦИК обязана организовать любой вид плебисцитов, предусмотренных Кодексом о выборах, в том числе и республиканский референдум.

Т.: В какую сумму, все-таки обойдется этот референдум, потому что на этот счет есть самые разнообразные предположения?

А.Р.: Так как указ президента Республики Молдова о проведении республиканского консультативного референдума по вопросам общенационального значения вступил в силу, ЦИК приступила к процессу его подготовки. Среди первых предпринятых мер является разработка и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение республиканского консультативного референдума. Так, согласно расчетам, для проведения референдума понадобится 74 711,28 тыс. леев. Вместе с тем, ЦИК приступила к процессу рассмотрения и проработки нормативной базы для данного плебисцита.

Т.: Некоторые муниципальные советники вернулись к идее организовать референдум по вопросу отставки генерального примара Кишинева. Наскаолько осуществима эта идея с правовой точки зрения?

А.Р.: Организация и проведение местного референдума по вопросу отставки примара осуществляются в рамках законодательства о выборах. Местный референдум об отзыве примара может быть инициирован посредством тайного голосования двумя третями от числа избранных советников или десятью процентами от числа граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Соответственно, для проведения местного референдума по вопросу отставки генпримара столицы необходимы голоса 34 мунсоветников или около 65 000 подписей избирателей, проживающих в муниципии.

Если будет принято решение инициировать референдум решением КМС, тогда при наличии минимум 34 голосов советников (тайным голосованием) это решение может быть принято. По истечении 15 дней со дня принятия решения местным советом, представительным органом власти административно — территориального образования с особым статусом принимает решение о проведении местного референдума либо об отказе в его проведении. В решении о проведении местного референдума должны содержаться: предложение о дате проведения референдума (не ранее чем через месяц и не позднее чем через 45 дней со дня принятия решения); причины отзыва – в случае проведения референдума об отзыве примара. Если вопрос о проведении местного референдума возбужден гражданами, создается инициативная группа, состоящая из не менее чем 20 граждан, обладающих избирательным правом и постоянно проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы. В собрании по вопросу создания инициативной группы должны принимать участие не менее 30 человек. Не позднее, чем за три дня до дня проведения собрания, его инициаторы обязаны письменно сообщить примару о времени, месте и цели собрания. Инициативная группа регистрируется органами местного публичного управления в пятидневный срок со дня представления заявления о регистрации, протокола о ее создании, и сформулированных вопросов. В случае возбуждения вопроса о проведении местного референдума об отзыве примара инициативная группа регистрируется секторальным (районным) или муниципальным судом, в округе которого находится соответствующий населенный пункт. В решении о регистрации указываются срок сбора подписей, который не может быть менее 30 и более 60 календарных дней. Правом сбора подписей граждан в поддержку проведения местного референдума обладают члены зарегистрированной инициативной группы. Подписные листы, представленные инициативной группой, проверяются в 15-дневный срок. По истечении 15 дней со дня представления подписных листов или со дня принятия решения местным советом, представительным органом власти административно -территориального образования с особым статусом либо примаром соответствующий местный совет принимает решение о проведении местного референдума либо об отказе в его проведении. В решении о проведении местного референдума должны содержаться: предложение о дате проведения референдума (не ранее чем через месяц и не позднее чем через 45 дней со дня принятия решения); причины отзыва – в случае проведения референдума об отзыве примара.

Т.: Готова ли ЦИК к референдуму по вопросу отставки генпримара столицы, и возможно, к последующим за ним досрочными выборам? В какую сумму могут обойтись эти два плебисцита?

А.Р.: В случае, если мандат примара будет признан вакантным, будут организованы местные выборы. Если будет принято решение о проведении местного референдума, ЦИК составит смету расходов на его подготовку и проведение.