Коварный вирус, парализовавший Европу и Россию, добрался до Молдовы

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки фиксировал массовые рассылки банкам, сотовым компаниям и сайтам госструктур вредоносного программного обеспечения, но ресурсы важных ведомств Европы и России, к счастью, не скомпрометированы - а как обстоят дела с Молдовой?

В сети появилась карта распространения нового вируса-вымогателя. Персональные компьютеры многих ведомств Европы и России подверглись вирусной атаке.

Чтобы был понятен масштаб "бедствия", сообщаем: были атакованы компьютерные сети МВД России, лихорадит Азию, Южную и Северную Америку, взломаны системы управления железными дорогами Германии, Испании, России.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. В свою очередь в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.