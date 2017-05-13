Молдову зальет дождями и "добьет" градом

Погодные условия сильно испортятся в выходные дни – таков прогноз Госгидрометеослужбы

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила на всей территории республики "желтый код" метеоопасности в связи с ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром.

Предупреждение будет действовать в выходные дни. "13 мая днем и 14 мая ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди и грозы, местами c градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 15-20 м/с.

Вечером 13 мая и ночью 14 мая на большей части территории сильные ливни", — говорится в сообщении метеорологов, опубликованном в пятницу. Синоптики прогнозируют, что объем осадков составит до 15-40 литров на квадратный метр, что значительно превышает норму.

В этих условиях появляется вероятность получения удара молнией, возможны повреждения линий электропередач. Также при такой погоде могут пострадать сельскохозяйственные культуры.

В такую погоду метеорологи рекомендуют не покидать здания без лишней необходимости. Людям следует находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества. Также должны быть закрыты все окна и двери. Кроме того, в грозу лучше отключить от электросетей электробытовую технику, находиться вдали от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно.

Чтобы избежать удара молнией, при отсутствии надежного убежища в открытом поле следует свернуться клубком, колени прижать к груди. Такое положение, подчеркивают специалисты, позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы. Если во время грозы человек оказался в автомобиле, самое безопасное – это закрыть все окна и не выходить из транспортного средства.