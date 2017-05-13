Знакомимся - лучшее из 80-х: Георгий Цопа чуть не стал ресторатором

Родился 6 мая 1963 года в городе Ниспорены, Республики Молдова. В семье Цопа одиннадцать детей, Георгий десятый. Он был очень талантливым ребенком и это сразу приметили.

Георгий Цопа чуть не стал ресторатором

Этот певец с копной кудрявых волос своим особым запоминающимся голосом мог достучаться до самых тонких душевных струнок молдавской публики. Солист знаменитого «Контемпоранул», воспитанник легендарного Петря Алдя-Теодоровича, во второй половине 80-х ушел в самостоятельное творческое плавание и на волне национального возрождения спел главный хит своей жизни - «Вениць акасэ».

Последующее десятилетие Георгий Цопа, как и все его коллеги по цеху, переживал очень сложно. Выступал на свадьбах, кумэтриях, а потом решил заняться предпринимательством и открыл свой бар на Чеканах. Заведение пользовалось популярностью, в том числе и среди друзей-артистов. Однако НДС и дебеты-кредиты, певцу быстро наскучили, и он с удовольствием вернулся обратно в профессию.

Цопа в молодости (kp.md)

- Свой бар несколько лет назад сдал в аренду, но очень рад, что такой предпринимательский опыт был в моей жизни, - рассказывает Георгий Цопа. - Сегодня я открыл ещё и салон красоты, но этому бизнесу уделяет больше внимания супруга. У меня же на первом месте всегда будет музыка, без которой я просто не мыслю свою жизнь.

Мариан СТЫРЧА, художественный руководитель Национальной филармонии:

- 80-е годы в историю молдавской эстрады вошли как время очень качественной музыки. Певцы работали с хорошими поэтами и композиторами. Отечественные исполнители были любимы на всём пространстве Союза, поэтому много гастролировали и не задумывались о хлебе насущном. Были стабильность и перспектива, чего нельзя сказать о дне сегодняшнем...

Gheorghe Topa Veniti acasa mai copii - вернитесь домой мои дети...

Gheorghe Topa - Parintii

...по материалам Комсомолки...