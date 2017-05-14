Финал «Евровидения-2017»: Спасибо, Sunstroke Project, за 3 место!

Молдавская группа более, чем достойно, выступила в Киеве, а победил исполнитель из Португалии - Сальвадор Собрал

«Евровидение» всегда считался конкурсом домохозяек, которые поудобнее усаживались на своих диванах, тащили из холодильника яства и, уплетая перед экранами (условно) хлеб, лицезрели музыкальные зрелища. Побольше эмоций, плясок да плюс зажигательные песни (или на контрасте лирика, но так, чтобы до слез и дрожи пробирало) – вот рецепт если не успеха, то хотя бы того, что зрители запомнят.

Что ни говори, а старались наши «Санстроки» на «Евровидении». Старались и в этом году, и семь лет назад в Норвегии. На всех вечеринках в Киеве побывали, в торговых центрах выступали – использовали любую возможность для того, чтобы понравиться зрителю.

И как итог – миллион просмотров на тубе ролика с выступлением Sunstroke Project в полуфинале, продажа фирменных футболок в сети с изображением саксофониста Сергея Степанова, восторженные реплики западных СМИ о том, что Epic Sax Guy вернулся. А фэйсбук и вовсе внедрил в сообщениях гифку с его зажигательным танцем.

О Молдове говорили, Молдову узнавали. Молдова превратилась на несколько дней в узнаваемую страну. Вероятно, иностранцы даже «гуглили» на карте наше местоположение. И это уже успех, если учесть, что позитивных новостей о республике не так-то уж и много.

В основном пишет западная пресса о том, что миллиард у нас коррупционеры украли, или гастарбайтеры что-то натворили, или проститутки в притоне попались. Иного не дано.

Выступление Молдовы во всем этом потоке негатива оказалось «лучиком солнца», кстати, Sunstroke - так и переводится. Ну, не может крошечная наша страна влиять на большую политику или экономику, зато мы хорошо поем и танцем. Что ребята и показали!