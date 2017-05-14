ТОП – 10 потенциальных кандидатов на должность столичного примара

Так как в последнее время все чаще слышны разговоры о досрочных выборах столичного примара (будь то вследствие отстранения Дорина Киртоакэ в результате референдума, или как результат его отставки, либо по причине его возможного ареста, с последующим отстранением от должности), ТРИБУНА составила условный рейтинг потенциальных кандидатов на пост столичного градоначальника.

1). Ион Чебан, лидер фракции ПСРМ в КМС

На данный момент именно Ион Чебан является самым ярым оппонентом Дорина Киртоакэ. Он крайне активен, хорошо знаком с ситуацией в городе, и активно участвует в процессе решения многочисленных проблем, с которыми сталкивается муниципий. К тому же, за ним стоит мощная политическая сила – ПСРМ, которая уже не раз доказывала, что умеет преподносить большие политические сюрпризы.

2). Андрей Нэстасе, председатель партии «Платформа Достоинство и Правда»

Если Андрей Нэстасе решил бы баллотироваться на должность примара столицы, то он, несомненно, стал бы самым представительным кандидатом на правоцентристском сегменте. Он также мог бы стать единым кандидатом от ППДП, ПДС и ЛДПМ, учитывая, что в последнее время эти три партии тесно сотрудничают. Тем более, что ППДП уже поддержала лидера ПДС Майю Санду на президентских выборах, и логично было бы предположить, что в случае досрочных выборов столичного градоначальника, ПДС отплатила бы Андрею Нэстасе той же монетой. Немаловажен здесь и тот факт, что Андрей Нэстасе покинул президентскую гонку, имея равные с Майей Санду шансы (в процентном эквиваленте) в первом туре, ну а во втором туре шансы Андрея Нэстасе казались на порядок выше, чем у лидера ПДС.

3). Александр Тэнасе, председатель Конституционного суда

Несмотря на заявления Александра Тэнасе о том, что у него нет связанных с политикой планов на будущее, есть мнение, что его кандидатуру следует учитывать в случае проведения досрочных выборов столичного примара. Его шансы напрямую зависят от того, удастся ли ему убедить избирателей в своей политической независимости.

4). Мариан Лупу, бывший лидер Демократической партии Молдовы

На парламентских выборах 2016 года Мариан Лупу (покинул предвыборную гонку незадолго до дня выборов) и его команда проявили блестящие организаторские способности и эффективность, а это означает, что если б было принято решение баллотироваться на пост примара Кишинева, не исключено, что нас могли бы ожидать сюрпризы. К тому же, досрочные выборы столичного градоначальника могли бы стать для бывшего лидера ДПМ возможностью вернуться в большую политику.

5). Илиан Кашу, вице-председатель «Нашей Партии»

Этот потенциальный кандидат на пост примара Кишинева знаком жителям столицы по прошедшим местным всеобщим выборам, а также по его деятельности в качестве муниципального советника. К тому же, за его спиной стоит сильное политформирование – Наша Партия, а это только увеличило бы его шансы на выборах.

6). Валерий Мунтяну, министр окружающей среды

Несомненно, либералы не упустят возможность принять участие в возможных досрочных выборах примара столицы, а по мнению знатоков молдавской политики, лучшей кандидатурой от этой партии был бы Валерий Мунтяну. Он молод, энергичен, усерден, и у него хороший имидж, а это могло бы дать второй шанс партии, которую он представляет.

7). Руслан Кодряну, лидер фракции ЕНПМ в КМС

Он является одним из самых активных муниципальных советников и в течение последних двух лет набрал богатый политический опыт. В случае проведения досрочных выборов примара столицы, Руслан Кодряну стал бы хорошей кандидатурой от ЕНПМ.

8). Инна Шупак, лидер парламентской фракции ПКРМ

На фоне скандалов, связанных с ПКРМ, Инна Шупак доказала, что владеет всеми качествами, необходимыми для успешной политической карьеры. Она прекрасно справляется с обязанностями председателя парламентской фракции, а возможные досрочные выборы столичного примара, могли бы стать для Инны Шупак новым витком ее политической карьеры.

9). Марчел Дарие, лидер партии «Фронт спасения Молдовы»

Он ранее баллотировался на пост столичного примара, а недавно стал лидером партии и владельцем телеканала. Быть может, это свидетельствует о его больших планах на будущее, и о том, что Марчел Дарие не упустит возможности вновь попробовать свои силы на досрочных выборах в Кишиневе.

10). Виктор Киронда, гражданский активист

Он является одним из самых известных гражданских активистов и не раз инициировал общественные инициативы, связанные со столичной примэрией, в том числе попытавшись мобилизовать общественность для организации референдума по вопросу отставки примара Кишинева. Если б он решился баллотироваться на пост столичного градоначальника, не исключено, что это могло бы преподнести некоторые сюрпризы.